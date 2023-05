Cali y sus alrededores se quedaron sin gas natural: se agotó la reserva

Como ya estaba previsto, el gas natural se agotó en hogares, establecimientos comerciales y empresas ubicadas en Cali y sus alrededores. Más de 600.000 usuarios de la compañía Gases de Occidente en Cali, reportaron la suspensión del servicio público desde la mañana de este miércoles 24 de mayo.

"Alcanzamos a hacer el desayuno y ahora nos tocaría buscar una alternativa, estamos pensando hacer el almuerzo en leña", aseguró Fernando López, habitante del barrio Mariano Ramos, comuna 16 de Cali.

El remanente de gas natural que permanecía en las tuberías se agotó días después de que se suspendiera el transporte de este combustible a través de gasoducto Mariquita – Cali por un fenómeno térmico en El Cerro Bravo, en el departamento del Tolima.

En Cali se agotó la reserva de gas natural. El servicio está suspendido en toda la ciudad. Mas de 1 millón de usuarios de la compañía Gases de Occidente ya no cuentan con el servicio de gas natural en el Valle del Cauca y el norte del Cauca. #MañanasBLU pic.twitter.com/pvnia3Gd2C — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 24, 2023

Algunos ciudadanos quedaron con la comida a media preparación: "Ni el café logré terminar porque se me apagó la estufa. Me preocupa no tener ni arrocera ni freidora, y ya estos electrodomésticos están agotados en el mercado", relató Javier González, del barrio Santa Isabel.

Ante la situación, muchos ciudadanos salieron al comercio a buscar estufas, hornillas, ollas freidoras y otros artículos eléctricos para poder preparar los alimentos, mientras que propietarios de restaurantes y panaderías aseguran que el gas propano también está escaso y que los pocos cilindros que se ofrecen en el mercado triplicaron sus precios.

En el Valle del Cauca y en el norte del Cauca hay 1.300.000 usuarios de la empresa gases de occidente.

