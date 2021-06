Camas UCI llenas y centros de vacunación vacíos: el preocupante panorama del COVID-19 en el Valle

Más 200 personas con COVID-19 y con otras enfermedades intentan sobrevivir mientras esperan que desocupen una cama UCI en una clínica o en un hospital del Valle del Cauca.

Una de esas personas es el padre de Erika Valencia, una mujer que clama por atención en la ciudad de Yumbo.

No hay UCI, estamos solicitando una remisión, no hemos recibido respuesta, la EPS y el hospital de Yumbo lo están intentando, pero no hay camas disponibles y mi papá está muy, pero muy mal dijo la joven entre lágrimas.​ ​ ​

El pasado miércoles, 16 de junio, se reportaron 45 fallecidos y 2.389 nuevos casos de coronavirus en este departamento. La ocupación UCI está cerca del 100%.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que es el momento más crítico de la pandemia.

"No tenemos forma de trasladar pacientes porque todo el país está en alerta roja, no tenemos la posibilidad de abrir 200 camas UCI porque no tenemos los recursos humanos, ni técnicos, ni financieros” explicó la funcionaria.​

En el Valle del Cauca se han aplicado más de 1.200.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero en los últimos días los centros de vacunación de Cali se han visto desolados.

#AEstaHora este es el panorama en uno de los Megacentros de Vacunación de Cali, desolador.



Los invito a vacunarse. La vacuna contra #COVID19 evita que más personas lleguen a UCI y que muchos sufran las consecuencias graves de la enfermedad o que fallezcan. @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/7ujnX63GT5 — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) June 15, 2021

Según la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, la gente sigue creyendo más en mitos y en falsas noticias y por eso no se vacunan. Reiteró que en Cali ya se están vacunando personas mayores de 45 años, sin agendamiento, sólo presentando la cédula.

Ante el panorama, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a la ciudadanía para que asistan a vacunarse.

Venga lo estamos esperando pic.twitter.com/zGM2HEjlRJ — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 11, 2021