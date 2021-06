Dijeron que me iban a matar y a picar: policía secuestrado en sector de 'Puerto Resistencia', Cali

El subteniente de la Policía John Fredy Castro, fue secuestrado por encapuchados y retenido por más de 40 minutos en el oriente de Cali.

El oficial narró que estaba adelantando una diligencia cerca a Puerto Rellena, uno de los puntos de bloqueo de manifestantes, y fue interceptado por dos hombres encapuchados que se lo llevaron por la fuerza.

Dos sujetos encapuchados me identificaron como policía, de forma arbitraria y abusiva me obligaron a desbloquear el celular para revisar la galería de imágenes dijo el oficial Castro.

El teniente de la Policía afirmó que luego llegaron al sitio “60 personas encapuchadas, aproximadamente, del sector de Puerto Rellena, quienes me intimidaron con arma de fuego y arma cortopunzante”.

El integrante de la Policía Metropolitana de Cali reveló que fue víctima de intimidaciones y agresiones por parte de los encapuchados.

“Me despojaron de billetera, celular y reloj. La cadena de oro que tenía la utilizan para tratar de ahorcarme y llevarme hasta un centro comunal del barrio Villa del Sur. Me arrastraron prácticamente más de 600 metros", insistió.

Una vez en ese sitio donde estuvo retenido por la fuerza por más de 40 minutos, los encapuchados deciden entregarlo a una comisión de derechos humanos. Castro aseveró que fue intimidado por el solo hecho de ser policía.

“Me dijeron que era un 'tombo' y que ellos me iban a picar y a matar. Uno de ellos me apuntó con un arma de fuego. Violaron todo tipo de derechos. Me dieron una patada por la parte del costado derecho, que produjo un moretón. En los brazos tengo golpes y laceraciones”, contó.

El subteniente de la Policía dijo que la presión del helicóptero desde el aire y la cercanía de sus compañeros uniformados que iban hacia el sitio, en su búsqueda, fue clave.

“Estuve en el lugar en contra de mi voluntad por más de 40 minutos. Al lugar llegó personal de derechos humanos, misión médica y presidentes de junta de acción comunal que intermediaron", insistió.

El oficial Castro rechazó este tipo de actos, afirmó que nadie puede coartar su derecho a la libre movilidad e invitó a quienes sean víctimas de este tipo de actos que denuncien estos comportamientos ante la Fiscalía general de la Nación.

#Video Habló oficial de @PoliciaCali, que estando de descanso, fue secuestrado ayer en un retén ilegal en suroriente de Cali y llevado al punto de bloqueo de Puerto Rellena, oriente de la ciudad.



Después de ser maltratado, el teniente John Fredy Castro, fue dejado en libertad. pic.twitter.com/5xhLCpjz2K — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 16, 2021

El general de la Policía Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se refirió a lo sucedido con el oficial. Desde el Concejo de Cali, el cabildante Roberto Ortiz cuestionó la falta de autoridad en la ciudad.

Total rechazo al secuestro de uno de nuestros uniformados en “Puerto Rellena” #CaliCo. Este acto se constituye como una clara violación a los #DerechosHumanos, a las leyes colombianas y al #DIH. Todas nuestras capacidades dispuestas para lograr la captura de los responsables. pic.twitter.com/X7HcLwBy5q — BG. Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) June 16, 2021

Mi intervención en el Concejo de Cali por la ola de inseguridad y el NO pronunciamiento del sr alcalde de este hecho grave donde un bus de la Flota Magdalena fue secuestrado por unas horas. pic.twitter.com/mkT96lxJy2 — Roberto Ortiz (@robertoortizu) June 16, 2021