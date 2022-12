Cancelan licencias a 72 colegios privados de Cali por operar irregularmente

La Secretaría de Educación de Cali reveló a Blu Radio que dio orden para cancelar licencias de funcionamiento a 72 colegios privados de Cali por operar como piratas.

Luz Elena Azcárate, titular de la dependencia, aseguró que en algunas de estas instituciones se ofrecen títulos bachilleres en menos del tiempo permitido por la ley, por lo que los bachilleres que los toman en realidad no quedan graduados ante la ley.

“Tenemos en este momento 184 instituciones visitadas con 72 licencias canceladas, en direcciones no autorizadas 9, sin licencia 14, en desarrollo ya hay 95 procesos, esto más que un dato, lo importante es que la comunidad conozca los datos y no se deje engañar por los establecimientos que no tienen los permisos regulares”, afirmó Azcarate.

Otra de las irregularidades detectadas, es que los colegios acreditaron funcionar en un inmueble y resultaron operando en otro lugar, en peores condiciones de las aprobadas por el municipio.

También se detectó que algunos colegios subcontrataron servicios como el de transporte para ganar comisiones de forma irregular.

Francined Echeverry, líder de la oficina de vigilancia y control de la Secretaria de Educación, aseguró que varios casos fueron remitidos ante la Fiscalía.

“Hay mucha gente que ha perdido su plata y su tiempo, porque luego la empresa donde va a trabajar, o las instituciones donde van a continuar sus estudios, nos consultan a nosotros que tenemos la misión de refrendar la validez de estos títulos. Hay algunos establecimientos educativos que ya hemos tenido que gestionar ante la Fiscalía por estafa, regularmente se tipifican dos delitos, uno es de estafa y dos es el de falsificación de documento público”, sostuvo Echeverry.

Entre los casos que se pidió investigar a la justicia está la comercialización de certificados de estudio en colegios que ya fueron cerrados, en una de estas situaciones estaría involucrado un funcionario de la Secretaría de Educación del Valle.

