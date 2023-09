Canciller Leyva: "El 80% de lo que padece Colombia es responsabilidad de los países consumidores"

En el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, el canciller Álvaro Leyva hizo un contundente llamado a los países consumidores para que asuman mayores compromisos frente a la lucha contra las drogas, que se desarrolla a nivel mundial.

"Algo elemental en economía es 'si no hay demanda, no hay oferta'. Es así de sencillo, pero en Colombia no hay demanda, es decir, que los responsables de todo lo que estamos padeciendo en Colombia, o del 80%, incluyendo la violencia, son los países consumidores", indicó Leyva en su intervención.

Con estas palabras, el canciller invitó a aquellas naciones donde se reportan altos números de consumo de sustancias ilegales a destinar parte de los recursos que originalmente son para instituciones de control marítimo y territorial para políticas de salud pública y control de consumo.

"Tomé como modelo inicialmente a los Estados Unidos. ¿Cuánto le cuesta al presupuesto federal americano el control de los mares? ¿La DEA, la justicia federal, las prisiones?... Era tal la cantidad de dinero que, si ellos comenzaran a establecer políticas de salud pública, podrían liberar dineros suficientes para hacer un Plan Marshall", añadió el canciller.

