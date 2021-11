Clan del Golfo estaría tras amenazas de muerte contra rector de UniValle y líderes sociales

La Gobernación del Valle y la Universidad del Valle rechazaron las amenazas de muerte que recibió en las últimas horas el rector de esa institución educativa, Édgar Varela Barrios. Las amenazas, que provendrían del 'Clan del Golfo', también están dirigidas a dos líderes sociales de la ciudad de Buenaventura.

"Muestran a su líder a 'Otoniel' como el promotor del desarrollo y es triste que ahora, además de haber pasado la violencia del Paro Nacional, nos toque escondernos, que es lo que pretenden ellos colocándole precio a la cabeza de nosotros", dijo José Milciades Sánchez, coordinador nacional de derechos humanos de Sintraunicol.

A través de correos electrónicos, el rector de la Universidad del Valle y otros directivos recibieron amenazas de muerte por parte de este grupo. A Varela se le acusa de ser complaciente con grupos de resistencia que hacen asambleas en el campus universitario y aseguran que la fecha 11 de cada mes, uno de ellos será asesinado. Igualmente que, a quien los entregue, le darán hasta $20 millones de pesos.

"Ya la universidad me dijo que está dispuesta a ayudarnos a salir del país, pero no creo que esa sea la solución, necesitamos seguridad y no tener que estar escondidos", agregó Sánchez.

La gobernadora Clara Luz Roldán calificó como "cobardes" las amenazas contra el rector de la Universidad del Valle y los sindicalistas. El Comité Estudiantil rechazó, a través de un comunicado, las intimidaciones.

Son cobardes amenazas a través de medios electrónicos, de la organización delictiva 'Clan del Golfo' en contra de líderes sociales y académicos, entre ellos, rector de @UnivalleCol, Édgar Varela. No desfalleceremos en la construcción de escenarios de paz y seguridad @FiscaliaCol pic.twitter.com/DPI6UUfCae — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) November 11, 2021

