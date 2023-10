CNE mantiene en firme revocatoria de la candidatura de Tulio Gómez a la gobernación del Valle

Después de varios días de análisis por parte del Consejo Nacional Electoral, el CNE decidió que Tulio Gómez, aspirante a la Gobernación del Valle del Cauca , queda inhabilitado como candidato para ocupar el primer cargo del departamento.

La decisión se anunció en medio de una audiencia pública de la entidad en la que se mantuvo en firme revocar la inscripción de su candidatura.

"Por medio de la cual se revoca la inscripción candidatura del ciudadano, Tulio Alberto Gómez Giraldo, gobernación Valle del cauca. Resuelve no reponer y en consecuencia confirmar en su totalidad la resolución 11177, por medio de la cual se revoca la inscripción de su candidatura", dijo Adriana Charri, secretaria general del CNE.

Con esto queda confirmado que el empresario no deberá continuar con su campaña, y que los ciudadanos no podrán elegirlo este próximo 29 de octubre, aunque desde el equipo jurídico argumentaron que se interpuso otras acciones a las cuales aún no se les ha dado respuesta.

"El Consejo Nacional Electoral se encuentra realizando una obstrucción a la justicia y nosotros activamos todos los mecanismos de defensas pertinentes. Tulio sigue en juego y solo conoceremos la decisión hasta el próximo fin de semana", explicó Edgar Balaguera, abogado del candidato.

Por tanto, el empresario manifestó que quiere ser gobernador del Valle del Cauca, y que por ahora continúa a la espera respuesta del Consejo de Estado.

