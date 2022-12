Decían que un político estaba detrás del viaje: sobreviviente de accidente en Ecuador

Desde un hospital donde es atendida, Martha Isabel Gonzáles le contó a BLU Radio la pesadilla que vivió durante el accidente del bus que dejó como saldo 24 personas muertas a 30 kilómetros de llegar a Quito, Ecuador.

Publicidad

Afirma que asistió a la travesía gracias a la invitación de una amiga que identificó como Claudia, quien organizó de manera gratuita la salida.

“El paseo estaba programado para febrero, pero en esos días dijeron que el carro lo habían sometido a mantenimiento por lo que arrancamos en agosto”, dijo Martha.

Publicidad

Añadió que Claudia había agendado el viaje con una agencia de viajes de la ciudad de Jamundí y que era gratuito porque habría sido contratado por un político.

“Ella me invitó a mí y me pidió que invitara a más personas. El cuento era que un político estaba detrás del viaje, pero no nos dijeron quién”, expresó la mujer.

Publicidad

Precisó que durante la excursión le pareció muy extraño la ruta que emprendieron pues al principio les dijeron que saldrían del país cruzando la frontera con Ipiales, Nariño, pero no fue así.

“Íbamos dormidos todos en el bus pero de un momento a otro nos despertó una calle terrible, era destapada con muchos huecos. Le preguntamos al conductor que por qué tomaba esa ruta y nos dijo que era que la vía Panamericana estaba cerrada”, indicó Martha.

Ante esta versión BLU Radio investigó y pudo precisar que durante esos días en la vía Panamericana no se presentaron derrumbes, como tampoco taponamientos por ninguna manifestación.

“Llegamos a San José de Isnos, en el Huila, donde el carro presentó problemas en el clush, ahí duramos tres días y muchos nos queríamos regresar, pero Claudia decía que no, que no nos fuéramos, que no le dañáramos el paseo a las demás personas y nos convenció”, añade.

Publicidad

La mujer narra que antes de cruzar la frontera con el Ecuador el bus tuvo nuevas fallas, esta vez por una balinera, que les tocó importar desde otra ciudad.

“Allí el mecánico revisó el bus y dijo que lo que habían hecho anteriormente había agravado la situación mecánica del bus. Cuando nos arreglaron el vehículo cruzamos de noche”, dijo.

Publicidad

La mujer cuenta que, durante los días que duró la varada, se encontraron con varios ciudadanos venezolanos a quienes decidieron subirlos al bus, sin cobrarles, porque era una forma de darles un ‘aventón’.

Martha Isabel, quien vive con su hija en la ciudad de Cali, narró los minutos previos al accidente. Cuenta que el pánico se apoderó de todos los pasajeros debido a los gritos de los conductores.

“Sentimos que el bus cogió mucha velocidad y se iba para lado y lado. El conductor gritaba que había perdido el control y de inmediato el otro conductor, que estaba dormido en la parte trasera, salió corriendo y le decía: “maniobre, no pierda el control del carro, manipúlelo”, fue cuando todos comenzamos a gritar”, indicó Martha.

La mujer recuerda que el conductor intentó frenar y luego sintió cómo chocaron con el otro vehículo.

Al momento de la tragedia, narra que salió disparada del automotor y que sufrió quemaduras por su roce con el pavimento.

Publicidad

Por ahora la mujer se recupera en un centro asistencial del Ecuador junto a otros de los pasajeros del bus.