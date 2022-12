Denuncian a Anthony ‘Pipa’ de Ávila ante la Fiscalía por presunta estafa

El caso se presentó en Santa Marta, donde el padre de un adolescente de 15 años, acusó al exjugador del América de Cali por cobrarle un millón de pesos a cambio de que el menor fuera vinculado a las divisiones menores del cuadro escarlata.

“El señor Anthony de Ávila me contacta vía telefónica, pidiéndome un millón de pesos para que mi hijo se quedara en Cali, yo tengo el soporte de la consignación y al dia siguiente a mi hijo lo devuelven de Cali, y el señor no me responde”, aseguró Gustavo Scott, padre que presentó la denuncia.

Por su parte las directivas de los diablos rojos salieron a responder a esta denuncia, explicando que se trata de un mal entendido.

“El pitufo no va a dañar su prestigio por un millón de pesos, él en este momento está en Ecuador y me explicó que ese dinero fue para viáticos y Anthony me aseguró que ya se devolvió ese dinero, todo esto es un mal entendido”, aseguró Tulio Gómez, presidente del América.

Gómez también aseguró que hay inescrupulosos que se hacen pasar por miembros del América para estafar a las personas, pero que en el caso del ‘Pipa’, él solo es un 'cazatalentos' y el club no le pide dinero a nadie para ingresar a la institución.