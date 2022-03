Denuncian que una joven de Ginebra, Valle, estaría secuestrada en México

Angustiada se encuentra una familia en Ginebra, Valle del Cauca , por no tener noticias desde hace casi un mes de la joven Mary Jurado, de 22 años, quien en busca de mejores oportunidades, viajó a México el pasado 19 de febrero.

La joven se hospedaba donde una amiga a quien el día de la desaparición le manifestó que iba a conocer Colorines, una población localizada al suroeste del estado de México. Desde ese día no volvieron a tener noticias de Mary Jurado.

"Ella vive en el barrio Fértil Valle de Ginebra, es una niña juiciosa que salió en busca de mejores oportunidades económicas en México, ella solo iba por tres meses, como a mirar qué pasaba y luego regresaba", expresó Alejandra Saavedra, amiga cercana a la familia.

Señalan que el pasado 27 de febrero recibieron una llamada internacional extorsiva de sujetos que se identificaron como miembros de un grupo delincuencial organizado que hizo una exigencia económica por la cual consignaron 2.500 dólares, la mitad de lo que pidieron, esperando tener noticias suyas.

Familiares de Mary Jurado, una joven de 22 años oriunda del municipio de Ginebra, Valle denuncian que estaría secuestrada en México, desde el 19 de febrero no saben nada de su paradero y pagaron 2500 dólares por su liberación a un grupo delincuencial que llamó a extorsionarlos pic.twitter.com/6TuPbmPjVa — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 8, 2022

"Se hizo lo posible, se envió el dinero y quedaron que esa misma noche la entregaban, pero no sabemos nada, ni una prueba de supervivencia, el teléfono del que llamaron está apagado y nos pidieron que no denunciáramos y no publicáramos ninguna imagen de ella buscándola", afirman.

Aseguran que las autoridades mexicanas ya tienen conocimiento del caso y en Colombia tienen miedo de hablar por las represalias que puedan tomar estos sujetos contra la joven.

La comunicación que sostenía Mary con su familia era constante. Por eso, toda esta situación ha hecho que la salud de su madre se deteriore.

