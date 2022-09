Desde el 5 de septiembre se reintegrará el dinero de boletas de concierto de Nodal cancelado en Cali

El próximo 10 de septiembre se llevaría a cabo el concierto de Christian Nodal en el Arena Cañaveralejo de Cali. Sin embargo, a través de un comunicado, el empresario que lo traería, Humberto Sarmiento, informó que el evento, denominado Forajido Tour Despecho a lo Mero Macho, quedó cancelado en esta ciudad.

La empresa Sarmiento Producciones informó que la decisión se tomó porque solo se habían vendido alrededor de 3.000 boletas.

Publicidad

"El concierto lo cancelamos porque hubo la oportunidad de hacerlo, ya que no iba muy bien que digamos. Inicia el tema contractual y yo bajo la publicidad del evento. El mismo concierto lo tuve en la feria de Tuluá en el mes de junio y se lo compré a Live Producciones, ellos mismos me vendieron la fecha de septiembre, el artista me cumplió y se presentó", dijo el empresario a Blu Radio.

Devolverán dinero a quienes compraron boletas para Nodal en Cali

La empresa confirmó que a partir del próximo 5 de septiembre, llevará a cabo la devolución del dinero. Sin embargo, quienes deseen, pueden canjear la boleta para asistir al Festival del Despecho que se llevará a cabo el 5 de noviembre, en el mismo escenario.

Publicidad



"Del 5 al 12 de septiembre las personas que compraron su boleta pueden acercarse a la Plaza de Toros y les devolvemos su boleta. Tengo un concierto en noviembre y quien quiera ir, puede cambiar la boleta y le tenemos un descuento", agregó Humberto Sarmiento.

Escuche el podcast Sin Tabú: