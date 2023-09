Dos soldados heridos y población civil en medio tras hostigamientos de disidencias en Corinto, Cauca

En la noche de este martes se han registrado fuertes hostigamientos contra la fuerza pública, en especial la Policía, en pleno casco urbano de Corinto, Cauca, dejando a la población civil en medio de las ráfagas de fusil y al menos dos soldados heridos.

El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, señaló que los responsables son miembros de las disidencias de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, quienes lanzaron un tatuco (explosivo), contra la estación de Policía.

“Dos de nuestros hombres resultaron heridos, aunque no de gravedad. Un soldado con una herida en el glúteo derecho y un soldado en la parte derecha abdominal. Ambos ya fueron evacuados y continúa el desarrollo de estas operaciones con respuesta mucho más contundente con estas estructuras ilegales”, dijo Mejía.

Hostigamiento en Corinto, Cauca Foto: @mindefensa

Entretanto, se han conocido videos y reportes de la comunidad en los que se ve los daños que los disparos causaron a sus viviendas. Cabe recordar que hace dos días también hubo más hostigamientos contra esa misma estación de Policía en Corinto.

#Atención A esta hora se reportan nuevos hostigamientos contra la Fuerza Pública en zona urbana de Corinto, Cauca. pic.twitter.com/n8TkMihFN1 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 6, 2023

