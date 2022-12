El futbolista Mayer Candelo no aceptará partido de despedida del Deportivo Cali

El presidente del Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía, confirmó que jugadores como Máyer Candelo y Jefferson Duque no continuarán en el club.

Publicidad

Aunque no recurrió a los jugadores para darles la noticia, lo anunció a través de varias entrevistas, lo que causó el disguto de los futbolistas.

Vea también: Video: “Quiero aclarar que en el Deportivo Cali no hay divisiones” Mayer Candelo

Publicidad

"Nos incomodó un poco porque todavía no tienen el mandato y ya salieron a publicar muchas cosas. Debieron hablarnos primero a nosotros... pero es respetable, solo espero que nos den alegrías", manifestó Mayer Candelo.

Publicidad

El volante también aseguró que no aceptará el partido de despedida del equipo que organizará el presidente electo del cuadro azucarero.

"No veo la opción del homenaje porque antes de sacarnos debió hablarnos, la verdad no entiendo el porqué de una despedida porque no me he retirado. Hoy a mis 40 años me doy el lujo de tener cinco equipos que me han llamado. La vida no se ha acabado, Dios me revelará lo mejor", puntualizó el futbolista,

Publicidad

Mayer Candelo ha jugado 50 partidos con el Cali desde el año pasado y ha sido titular en 26 oportunidades, anotando cuatro goles.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.