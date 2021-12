El mejor castigo al cantante es no ir a verlo: alcalde de Cali sobre concierto de J Balvin

En las últimas horas un grupo de 700 mujeres que integran colectivos feministas, radicaron un derecho de petición firmado y dirigido a la Alcaldía de Cali, Corfecali y a la empresa Araujo Moncada Eventos, responsable del Súper concierto de la Feria de Cali que se llevará a cabo el próximo 27 de diciembre.

Esto, debido a que el artista principal será el reguetonero J Balvin , quien aseguran discrimina y ofende a las mujeres con la letra de sus canciones.

"Que no se contrate a este señor, que este señor no aparezca en la Feria de Cali porque está generando un impacto negativo frente a los derechos de las mujeres, es una persona que no es bienvenida a Cali", dijo Olga Casas, integrante de uno de los colectivos.

Lea también

Ante los reclamos, el alcalde de Cali manifestó que aunque no es competencia de la Alcaldía, está de acuerdo con que nadie acuda al evento.

"Estaría de acuerdo con que nadie les compré una boleta y no se traslade la responsabilidad a la Alcaldía, la responsabilidad la debe tener el público que conociendo el sexismo que existe en ese relato, no participe de un evento de esta característica", dijo Jorge Iván Ospina.

Publicidad

"Hay un letra inapropiada y veo muchas boletas vendidas a mujeres y me parece que hay mucho proceso pedagógico que desarrollar, porque la mejor manera de castigar al cantante es no ir a verlo", agregó Ospina.

Las directivas de Corfecali explican que este es un concierto privado en el que no hay recursos públicos y en las próximas horas se responderá el derecho de petición, entendiendo todas las partes.

"Somos muy respetuosos y esta feria quiere ser incluyente por lo que entendemos las razones de las señoras que han mandado el derecho. La empresa que ganó hacer este concierto presentó su programación y él corre el riesgo con la venta de boletas y patrocinio. También debemos someternos a los derechos del artista y el empresario", dijo Argemiro Cortés, gerente de Corfecali.

Hasta el momento, el empresario a cargo del evento no se ha pronunciado.

Escuche más noticias: