El Valle del Cauca se enfrenta a la canasta familiar más costosa de los últimos años

Los vallecaucanos se enfrentan a la canasta familiar más costosa de los últimos años y están desesperados. Principalmente la papa, un alimento indispensable con el que se prepara el sancocho o un puré está escasa y ahora a la principal central de abastos, Cavasa, está llegando un 50% menos de la cantidad de lo que llegaba hace un mes. Por esto, una libra pasó de costar $800 a $1.800 y hasta $2.000.

"La repercusión que se está dando en el precio de este producto es bastante delicada y complicada. Tenemos en este momento que este producto supera en más de un 250% su precio normal", dijo Oliver Medina, coordinador de precios de Cavasa.

Las amas de casa están desesperadas porque el dinero ya no les alcanza y han tenido que reducir la porción y dejar de comprar ciertos alimentos.

"Antes mercaba con $300.000 ahora se me van más de $400.000 y no traigo lo que traía antes. El arroz estaba a $1.200 ya está a $2.000, supremamente caro y no sé qué vamos a hacer", dijo Marina Zapata.

"El tomate también está carísimo, antes costaba hasta $1.000 y ahora está a $2.500 y a veces a $3.000. El panal de huevos costaba $9.000 y ya está en $18.000", agregó Carmenza Casas.

"A mi esposo le daba para el desayunos dos huevos, ahora solo me toca darle uno porque está a $500. Comer carne de res es un lujo y por eso nos ha tocado comer menudencias", manifestó Cecilia Torres.

Explican desde esta central de abastos que han evidenciado que varios productos están siendo enviados hacia países como Ecuador, lo que ha disminuido su venta por lo menos en el Valle del Cauca. Estos son los alimentos que presentan los precios más elevados

"Los granos, los procesados, cárnicos, lácteos, el ajo importado, la arveja verde está incomparable, la cebolla cabezona y la larga, el frijol verde, el tomate y el cilantro", concluyó Oliver.

Dicen las amas de casa que el aumento del salario mínimo no es suficiente para cubrir el sobrecosto de los alimentos e inclusive otros productos indispensables como el papel higiénico.