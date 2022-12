Emotivo reencuentro de alcalde de Sipí con su hija secuestrada

La pesadilla de ocho días por fin terminó para Sara Rosmery Largacha, hija del alcalde de Sipí, Chocó, que había sido secuestrada el pasado viernes 3 de agosto en el oriente de Cali.

Tras ser rescatada por oficiales del Gaula de la Policía, la joven de 19 años por fin pudo sentir los brazos de su padre, Luis Ángel Largacha, y algunos de sus familiares en el comando de la Policía Metropolitana de Cali, a donde autoridades la condujeron este domingo.

Sara Rosmery cuenta que fueron momentos de pánico los que pasó durante su secuestro que, según las autoridades, fue perpetrado por alias ‘El Paisa’, un hombre dedicado al narcotráfico y que pedía $800 millones por su liberación.

Durante la operación de rescate autoridades capturaron a dos personas entre las que se encuentra un hombre de nacionalidad venezolana y la esposa de ‘El Paisa’, quien se encargaba de tener contacto directo con ese sujeto, quien se encontraría en Bogotá.

Según relata Sara, su secuestro ocurrió hacia las 8:00 de la noche del 3 de agosto, cuando salía de visitar a unos amigos en una casa del barrio El Vergel.

“Yo me estaba quedando donde unos amigos, luego salí y me sentí como mareada. Luego desperté en el lugar donde me tuvieron secuestrada”, precisa la joven.

Por su parte, Largacha, alcalde de Sipí, contó cómo fueron los momentos de angustia que vivió durante el secuestro de la menor de sus cinco hijos.

“Primero nos mandaron una foto de ella amarrada de manos y pies, luego nos llamaban de varios números todos los días a decirnos que si no pagábamos los 800 millones nos iban a comenzar a mandar pedacitos de ella”, narró el alcalde.

Añadió que “las cadenas de oración de la iglesia cristiana y católica, junto al apoyo de Gaula” le dieron fuerza.

Por su parte, el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que no se descartan que familiares o amigos de la familia del alcalde hubieran brindado información a los captores para que se llevara a cabo el secuestro.

Alcalde de Sipí pide que tengan en cuenta a su municipio tras el secuestro de su hija

El alcalde contó que, para llegar desde Sipí hasta Cali hay que viajar durante cinco horas por una lancha desde la cabecera hasta Istmina, Chocó, donde luego se toma un carro durante hora y media para llegar a Quibdó y posteriormente tomar un vuelo hasta la capital del Valle, teniendo en cuenta que, por carretera y en vehículo propio, se gastan entre ocho y nueve horas.

Es por esto por lo que el alcalde aprovechó para hacerle un llamado al presidente Duque para que se acuerde de su municipio de tan solo 1.000 habitantes en su cabecera municipal y 4.000 en la zona rural.

“En Sipí no hay energía, no hay empresas. Pedimos tener vivienda digna y el saldo para terminar la vía carreteable para comunicarnos con Novita”, dijo.

En las próximas horas la familia regresará a Chocó, donde los esperan con una fiesta en el parque principal.