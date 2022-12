En estado crítico permanece mujer por cirugía en clínica de garaje de Palmira

En delicado estado de salud permanece Melania Tigreros Posada de 58 años de edad, luego de practicarse un procedimiento estético para recudir la grasa de su abdomen conocido como suave brisa.

Dicha cirugía, por la que le cobraron $700.000 a la mujer, fue realizada en una vivienda de Palmira que no contaba con ninguna autorización para intervenciones invasivas y tampoco con el personal idóneo para hacer el procedimiento.

“La señora está en altísimo riesgo de muerte. Esto significa que las personas no han entendido todavía la gravedad que tiene el poner su cuerpo en manos de personas no profesionales y no expertos en la materia, ni en los lugares donde corresponde”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

La señora Tigreros Posada oriunda de Corinto, Cauca, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Colombia con un proceso infeccioso en el cuerpo y con alto riesgo de perder la vida, según el parte médico.