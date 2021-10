En noviembre comenzaría reinstalación de 15 cámaras de fotomultas en Cali

Fueron 37 cámaras de fotomultas que existían en Cali las que fueron vandalizadas durante el estallido social que dejaron las protestas este año.

Jaime Cárdenas, gerente del centro de Diagnóstico Automotor del Valle, explicó que el proceso de instalación depende de los trabajos que viene adelantando la Secretaria de Movilidad Distrital con los semáforos que también fueron dañados durante el paro.

"Estamos programados para instalar 15 cámaras de las 37 que se destruyeron en el paro en Abril. de esas pudimos recuperar 15 en 14 puntos específicos neurálgicos de la ciudad y estamos pendientes de que estén funcionando los cruces semafóricos", explicó.

Como es conocido muchos ciudadanos no reciben con agrado la noticia después de más de 4 meses sin funcionar. El funcionario explicó el aporte en materia de seguridad vial que generan las cámaras de foto detección.

"Es importante que la gente entienda y no es toda la ciudadanía, sino un sector, que a veces no miran como un tema de seguridad y ciudadanía. Además, existe una curva de aprendizaje, tenemos unas estadísticas de que en los primeros años bajaron los índices de accidentalidad en los sitios donde existen estos equipos", agregó

En cuanto a los recursos que deja de recibir la ciudad por la inexistencia de las cámaras podrían ascender a $20.000 millones. Sin embargo, desde el CDAV es un tema que no consideran relevante.

