Encuentran muerto a líder juvenil de Cali que participó en manifestaciones del paro nacional

Víctor Orlando Mosquera, de 33 años, lideraba la Huerta Étnica Retorno al Campo, ubicada en límites entre el barrio Mojica y el corregimiento de Navarro, en el oriente de Cali.

Cuatro días atrás, había desaparecido y en las últimas horas fue hallado enterrado, en cercanías a la huerta. El cuerpo presentaba heridas por arma blanca.

"Siempre fue comunitario, un líder social que no merecía esto y nos asombra. Coordinaba la huerta más grande la ciudad de Cali y no esperábamos esto, trabajábamos por el desarrollo territorial de las comunidades y esto no tiene presentación", dijo Andrés Valencia, uno de sus compañeros del movimiento 'Orientados'.

El sueño de Víctor, quien además hizo parte de los diálogos con la administración distrital, tras participar en las manifestaciones del paro nacional en el 2021, era mostrar una cara diferente del oriente de Cali y generar nuevas oportunidades a sus niños y jóvenes.

"Hacemos un llamado a las autoridades porque esta es una zona que se ha abandonado totalmente y cobran la vida de una persona que era semilla. Nos acompañó al estallido social porque somos del territorio, esto nos tiene conmovidos porque están matando a la estructura", agregó Valencia.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los motivos y responsables de haber asesinado a este líder social juvenil.