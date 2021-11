Atroz: hombre confesó que asesinó a su propio hijo de un año en Valle; lo capturaron

Por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada, fue enviado a la cárcel Miguel Ángel Meza, el hombre que habría asesinado a su propio hijo, Salvador Meza, de solo un año y dos meses de edad.

Este hombre, el pasado 23 de octubre, llegó a visitarlo a su vivienda ubicada en el oriente de Cali pues, por determinación de una comisaría de familia, solo tenía una hora para verlo. Sin embargo, en un descuidó se lo llevó y a partir de ese momento comenzó el drama para toda la familia.

"Yo lo había demandado a él por problemas personales conmigo, pero con los niños no había ningún problema y por eso acepté ante la comisaría de familia que lo visitara. Cuando se dio cuenta que yo estaba bien sin él, cuidando a mis hijos como se debe, empezó a buscarme y molestarme, pero la única relación que teníamos desde hace un año era estrictamente de papás de los niños", dijo Yakeline García, madre del menor.

La mujer explica que hace un año se separó del hombre por los constantes maltratos y, a partir de ese momento, comenzó a amenazarla. Además, dijo que una vez su expareja, a través de mensajes, le manifestó que no volvería a ver al niño, por lo que pidió ayuda a las autoridades, pero no actuaron oportunamente.

"Desde el momento que me empezó a amenazar, a decirme que me iba a arrepentir y que al niño no lo iba a volver a ver, yo fui a la Fiscalía y allá me dijeron que era un tema de comisaría, que era sábado y no podían hacer nada. Además que, por ser el papá, podía llevárselo y que esperara a ver si aparecía", agregó García.

Publicidad

En la tarde del 30 de octubre Miguel Ángel Meza fue capturado en zona rural de Tumaco, Nariño. En ese lugar aceptó ante las autoridades haber acabado con la vida de Salvador y entregó las coordenadas para que encontraran su cuerpo, el cual se encontraba enterrado bajo un puente en el corregimiento La Dolores.

"Dice que al menor lo había asesinado y estaba en un sector de Palmira, Valle. Se trasladó el grupo de infancia y adolescencia donde encontramos el cuerpo del menor. Un hecho aberrante que el mismo padre mate a su niño", confirmó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía metropolitana de Cali.

El hombre presenta antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y violencia intrafamiliar. Desde la Policía se está a la espera de la orden de un juez para brindar un dispositivo de seguridad a la hermana de Salvador y su madre.