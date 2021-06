“Es imposible que Junior Jein tuviera enemigos”: Ray Chapurrí, amigo del cantante asesinado en Cali

Ray Chapurrí, creador de la fundación Chao Racismo, habló en Mañanas BLU sobre el asesinato del cantante Junior Jein . “Colombia ha perdido uno de sus grandes hijos”, indicó el activista, allegado al artista y su familia.

"Lo único que podemos manifestar es que estamos en el más increíble de los sentimientos de desesperanza y desolación ", declaró el activista.

Respecto a la principal hipótesis de las autoridades sobre el crimen, el supuesto móvil de una extorsión, Chapurrí aseguró que ni la familia y sus conocidos tenían conocimiento de las supuestas intimidaciones

“No conocíamos que Junior Jein estuviese siendo extorsionado”, declaró Chapurrí, quien aseguró que no se le conocía enemistades.

“No se tenía conocimiento del tal hecho de la extorsión. En Colombia, una noticia en una nota de voz se convierte en fuente noticiosa. No puede ser que sea difundida una nota de voz. No se sabe de dónde proviene, no del primero, segundo ni tercer anillo familiar", añadió.

Chapurrí dijo que no resulta creíble que Junior Jein tuviese enemigo alguno.

"Invito a que conozcamos la historia de Junior Jein. Es imposible que Junior Jein genere enemigos. Es una barbaridad, un hecho inexplicable”, afirmó.

Chapurrí contó que Junior Jein hizo parte de la comisión que permitió que el gobierno de Juan Manuel Santos había que abrir espacios de la población afro en los diálogos de La Habana.

