"Estaríamos expuestos a un nuevo estallido social": polémica respuesta del alcalde de Cali a médicos

Cali atraviesa una ola de hipercontagios por cuenta del COVID-19 , pues ha tenido las cifras de positivos más altas de los últimos meses. El pasado martes el Instituto Nacional de Salud dio cuenta de 3.492 casos nuevos.

Las salas de urgencias están al borde del colapso y las organizaciones médicas advierten que, en cuestión de horas, las unidades de cuidado intensivo pueden contar con la misma suerte. Por ello, han rechazado las acciones del gobierno local por haber permitido la realización de eventos masivos durante la temporada de fin de año, que aseguran fue el detonante para vivir esta crisis en el sistema de salud.

"Están colapsando los servicios de urgencias y de cuidado intensivo, dado que se presentaron en estas fiestas decembrinas aglomeraciones de personas en reuniones, sin medidas de bioseguridad , lo cual ha aumentado la cantidad de casos positivos y muchos de ellos asintomáticos", aseguró el intensitiva Jorge Salazar.

"El personal médico está colapsando, no solamente en el sentido que no puede cubrir más turnos, porque físicamente está agotado, sino que la cantidad de pacientes es tan grande que no daremos a basto", agregó Salazar.

"El haber permitido estas grandes aglomeraciones y eventos masivos nos va a llevar a una gran morbilidad por la pandemia. Esto no se trata de intentar dirigir a la ciudad, se trata de proteger a la población, está primero el bien común que el de unos pocos. Aquí todo se hace al revés", indicó el epidemiólogo Jorge Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Además, aseguran que acciones como la declaratoria de alerta roja en la red hospitalaria, luego de culminada la Feria de Cali, fue una acción tardía e irresponsable por parte del alcalde Jorge Iván Ospina, quien además es médico.

El mandatario salió al paso para responder las críticas asegurando que, de no haber permitido la realización de dichos eventos, Cali nuevamente hubiese sido epicentro de un estallido social y reitera que la responsabilidad es de cada ciudadano.

"Si no hubiésemos posibilitado la vinculación económica, cultural y psicológica de nuestra ciudadanía estaríamos expuestos a otro estallido social. Mis colegas deben de saber que los problemas médicos no se miden únicamente desde el punto de vista epidemiológico. Se miden desde la integralidad de una sociedad que también necesita respirar y que lleva más de un año encerrada y por eso necesita nuevamente de prácticas comerciales, culturales y económicas para superar la pandemia del hambre que es tan aguda y difícil como la pandemia del COVID", aseguró Ospina.

El alcalde reiteró que, por ahora, no contempla la posibilidad de decretar una nueva cuarentena, pero sí medidas o restricciones como el pico y cédula.

En Cali murieron tres personas en las últimas horas a causa del virus.

