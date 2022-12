Estas son las bandas que estarán en el V Mercado Musical del Pacífico

Un total de cincuenta y ocho bandas, harán parte de la programación del V Mercado Musical del Pacífico que se extenderá durante cinco días en Cali y Buenaventura.

Las agrupaciones musicales son provenientes de los departamentos del Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

Alto Volumen, Aluvión, Barrio Blues, Chasing Rabbits, Circus Funk, Clandeskina, Cuba Libre Son Band, El Siete, Electro Chonta, Haga Que Pase, Junior Zamora, Kilele Ensamble, La Jacaranda, Los Hotpants, Los Pangurbes y El Ciudeblo, Michel Y Su Grupo De Latin Jazz, Quimbaya, Raíz Urbana, School MC, Son 21, Spirals 7, Take Off, The Blue Turtles, Ustedes, Vulgarxito, y Yembema, tendrán un espacio para presentar sus producciones musicales en conciertos formato showcase en Cali.

Mientras que Del Barrio Inc, Héctro Madrid, K'nutos Fusión, Mar Afuera, Orquesta Kalimbe, Ritmo del Este, Ruiseñores del Pacífico, Sydney Arce, Tamafri y Tambores de la Noche podrán mostrarle al público de Buenaventura su trabajo. Las demás agrupaciones participarán en la rueda de negocios y el networking que se realizará en Buenaventura y Cali, respectivamente.

“Este espacio es una apuesta para que la gente conozca el talento y el trabajo musical que hacemos en el Pacífico, es una gran oportunidad para que los compradores y bandas interactúen de manera que se fortalezca la circulación y la escena musical de nuestra región”, explica Sergio Daniel Vargas, director del MMP.

La programación ya está disponible en la página web del Mercado.

