Estudiantes de Univalle marcharon contra el recorte presupuestal de Colciencias

La movilización fue denominada como la marcha científica y en ella participaron tanto estudiantes, docentes y científicos de la Universidad del Valle, quienes protestan contra el recorte del 42% en Colciencias que anunció el Gobierno Nacional para el 2018. Vea también: (Estamos trabajando para evitar que recorte sea del 42%: Colciencias) .

La representante del consejo superior de Univalle, Sara Isabel Bolaños, aseguró que este golpe tendría un grave impacto en los 400 grupos de investigación que tiene la Universidad del Valle.

“Al Gobierno no le ha importado cortar el presupuesto al 42% a ciencia y tecnología, mientras las universidades siguen con un déficit presupuestal, aquí gobierno tras gobierno no está condenando al atraso y sobre todo al subdesarrollo, es decir, a no investigar en las universidades”, sostuvo Bolaños.

La marcha se realizó en todo el país, en Cali, los jóvenes se concentraron a las afueras de la Biblioteca Departamental y marcharon hasta la plazoleta de la Gobernación del Valle en la mañana de este jueves 24 de agosto.

El presupuesto asignado para ciencia y tecnología en el país pasaría de $320 mil millones a $222 mil millones el próximo año.

