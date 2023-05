Estudiantes en Cali pagan $ 1.500 para pasar fronteras invisibles y llegar a sus colegios

Autoridades en Cali se reunieron en las ultimas horas en la Institución Educativa Nuevo Latir, sede Isaías Duarte Cancino, una de las zonas que mas ha sufrido la violencia contra los estudiantes en Cali, quienes han sido extorsionados y amenazados por bandas criminales que les cobran peajes de $1.000 o $1.500 pesos para pasar las fronteras invisibles y poder ir a sus colegios.

Sumado a esto también se ha incrementado la violencia, el tráfico de estupefacientes, estructuras criminales y prostitución de niños, niñas y adolescentes en los alrededores de los colegios; tiene a los padres de familia y estudiantes del oriente de Cali con angustia y sin saber qué más hacer.

El Representante Hernando González, quien convocó el espacio, alzó una petición a los rectores para que los colegios sean un espacio de paz y que ese compromiso se materialice con una bandera blanca. “Esta mesa de trabajo, más que venir a hablar y no quedar en nada, es un compromiso para que salvemos vidas y le arrebatemos más jóvenes a las bandas criminales. No podemos permitir que dejen de ir a estudiar por la inseguridad. Ésta no será la última mesa”.

Por su parte Johan Daniel Ortíz, Representante Estudiantil de la Institución Educativa Isaías Duarte Cancino, manifestó la profunda necesidad de que haya un acompañamiento a la salud mental de los jóvenes que viven entornos tan difíciles de maltrato y abandono en sus familias, que simplemente no desean regresar a su hogar luego de terminar su jornada escolar y es ahí donde caen en la delincuencia y pierden las esperanzas de una vida diferente.

La comunidad presente también resaltó la necesidad de que haya más cámaras de seguridad y se afronte la problemática de las fronteras invisibles.

