​Extrabajadores de EPS Coomeva en el Valle reclaman el pago de liquidación e indemnización

De manos cruzadas, aseguran encontrarse los extrabajadores de la liquidada EPS Coomeva en el Valle del Cauca que no han recibido el pago de su liquidación, pese a que el proceso inició en enero y aseguraron, en su momento, que el mismo no tardaría más de dos meses.

Uno de los casos es el un hombre que durante 10 años trabajó en el área de cuentas médicas, fue diagnosticado con parkinson durante su actividad laboral y, aunque le manifestaron que sería reubicado, se llevó una sorpresa amarga.

"Un trabajo muy extenso, donde me tocaba hacer horas extra para poder dar cumplimiento a las metas establecidas, hace dos años me diagnosticaron parkinson y me llegó un correo donde se me indica que no se registra ningún comentario sobre mi condición de salud, sabiendo que en su momento se le informó a gestión humana y recibí llamadas del médico laboral de salud ocupacional. Con mi condición y mis 53 años no he podido ubicarme laboralmente", contó a BLU Radio.

A este, se suman centenares de casos, como el de Óscar Soto, quien llevaba 15 años en la empresa y ahora no tiene empleo, pero sí muchas deudas.

"Que nos den fechas, que nos comuniquen si va a haber pago o no o qué está pasando. Tenemos afán de pagar obligaciones, hay gente cabeza de familia y muchos no hablan porque les da miedo pero es que estamos diciendo que tengan una comunicación con el colaborador que está esperando el recurso", manifestó Soto.

Otros trabajadores prestaron sus servicios durante muchos años para esta EPS y a la problemática de la falta de pagos, se suman las deudas que tenían con la cooperativa y el fondo de empleados.

"Tengo un crédito con el fondo de empleados que a la fecha está corriendo intereses, ya se generó cartera y me imagino que me reportaron a Datacrédito y nadie nos responde, no tenemos a quién acudir", explicó Leidy Rivera.

"Desempeñé mi labor siempre de manera proactiva y quedé con una deuda con la cooperativa de una libranza. Acudí para que me dieran un periodo de gracia o un alivio, pero no fue posible, y en este momento me encuentro sin empleo, no he podido ubicarme y eso me afecta en cuanto a la economía de mi hogar", contó otro de los afectados.

"Que se pongan la mano en el corazón, yo iba a meter a mi niño al colegio, no he podido porque no tengo recursos, lo que tenía ahorrado a se me está agotando y realmente me estoy viendo muy afectada por el no pago, inclusive estaba en la universidad y me tocó parar", agregó otra extrabajadora.

Durante la más reciente reunión virtual con el superintendente de Salud y el agente liquidador, Felipe Negret, se les indicó a los extrabajadores que más de $87.000 millones de Coomeva que estaban retenidos en títulos judiciales poco a poco se irán recuperando para cancelar la deuda con ellos.

Fueron alrededor de 7.000 personas las que quedaron desempleadas en el Valle del Cauca con esta liquidación, 900 de la EPS y el resto aquellas que trabajan en la red de servicios.

