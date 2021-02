Familia confió su perrita a una empresa de envíos desde Medellín, pero murió tras llegar a Cali

Hay indignación en redes sociales luego que se conociera la muerte de Paris, una perrita de raza bulldog francés durante un viaje realizado por una empresa transportadora.

El pequeño animal, de 2 años de edad, no pudo viajar con su dueña en avión desde Medellín a Cali porque pesaba más de 10 kilos.

“La perrita no podía viajar tampoco en bodega porque los animalitos de esa raza son braquiocefálicos y no la podían llevar en carga. Si quería viajar en bus me decían que tocaba meterla en la bodega, por lo que optamos enviarla por la compañía de transporte Aerocafeteros”, indicó Leidy Julieth Restrepo, dueña de Paris.

La mujer afirma que su mascota inició su viaje en horas de la noche del pasado miércoles 24 de febrero, pero que por retrasos en la carretera llegó al otro día en horas de la tarde al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.

No obstante, cuando llegó al hangar cinco de la terminal aérea, encontró a mucha gente alrededor de un perro al que le echaban agua y trataban de reanimar. Era su mascota.

“A Paris la mandaron en un camión turbo, completamente cerrado, sin aire acondicionado. Ella sin aire, sin ventilación y sin luz comenzó a sofocarse durante el viaje”, agregó la mujer.

Publicidad

La perrita viajó en la noche y debía llegar a Cali en horas de la mañana pero no fue así, la perra la entregaron casi a las 2 de la tarde y cuando sus dueños llegaron al lugar se percataron que siempre estuvo en el guacal y sin ventilación, personal no sabía cómo actuar 😡🥺 pic.twitter.com/yfFRdjlwoE — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) February 25, 2021

Leidy afirma que cuando encontró a Paris, ella estaba convulsionando, con los ojos brotados y jadeando.

A pesar de llamar a los veterinarios y tratar de estabilizarla, el animalito falleció a los pocos minutos de llegar al Valle.

“Ella presentaba respiración baja, su lengua morada y estaba totalmente ida. Llamé a mi veterinario, llamé a amigos de la raza, pero todo fue en vano. Paris murió 40 minutos más tarde allí en el hangar de Aerocafeteros”, dijo Leidy.

Finalmente, la dueña de Paris precisó que se dirigió a la Policía Ambiental, pero le indicaron que “no podían intervenir sino en un caso de infraganti y maltrato animal”.

Publicidad

Ojalá estos casos no se repitan y exista una autoridad ambiental que regule y revise los protocolos de las empresas que ofrecen este tipo de servicios, muchas mascotas mueren por malos manejos de estas empresas y el dolor de las familias no se sanará nunca @andreanimalidad pic.twitter.com/9ohiJQUpk4 — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@camilochara) February 25, 2021

“De allá nos pidieron ir a la Fiscalía del centro de Cali, pero no aceptan denuncias presenciales de este tema. Enviamos un correo y ya nos dieron el número de radicado”, insistió.

El caso fue divulgado ampliamente por las redes sociales donde animalistas piden a las autoridades que este caso no quede impune.