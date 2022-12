Felinos de refugio Villa Lorena en Cali a punto de morir de hambre por inundaciones

Veterinarios del grupo de Flora y Fauna del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, con apoyo del Zoológico de Cali, rescataron a dos pumas y dos ocelotes del refugio Villa Lorena, ubicado en el barrio Floralia, del oriente de la capital vallecaucana.

Publicidad

Los felinos se encontraban en riesgo de ahogamiento, por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Cauca en la zona, además, presentaban condiciones físicas de deshidratación, no alimentados y estresados.

“Realizamos el rescate de dos pumas y dos ocelotes que se encontraban ubicados en Villa Lorena en el jarillón de Floralia. El procedimiento se llevó a cabo teniendo en cuenta las inundaciones que ha sufrido la ciudad, pues estos animales se encontraban en zonas inundadas lo que generaba un riesgo para ellos por el posible ahogamiento en caso de que se llegara a subir más el agua”, señaló Janeth Patricia Alegría, subdirectora de Gestión de Calidad Ambiental del Dagma.

Publicidad

Los animales fueron trasladados hacia otra zona dentro del mismo refugio, la cual no está afectada por las inundaciones.

Publicidad

“Se encontraban en unas condiciones físicas de deshidratación, no alimentados y estresados, condiciones que afectan la salud de los animales y, por este motivo, se actúa de manera preventiva para protegerlos”, indicó Alegría.

La funcionaria agregó que se adelantan los trabajos para cerrar el refugio Villa Lorena en un largo plazo, debido a que el lugar se ha vuelto insostenible para la tenencia de cerca de 219 especies que allí se albergan.

Publicidad

Frente a esta situación María Eugenia Gutiérrez, administradora del refugio Villa Lorena, indicó que los animales no estaban en malas condiciones y que el Dagma solo hizo el procedimiento por el tema de las inundaciones.

Publicidad

“Por el invierno se nos llevaron estos dos pumas y dos tigrillos asegurando que estos estaban en peligro, pero hace seis años vivimos una fuerte inundación y no aparecieron, ni intervinieron. Ellos están en buen estado, han comido muy bien, carne no les falta, las jaulas de los felinos tienen cubiles, no se iban a ahogar porque no se bajaban de allí. Los últimos días venimos transportando la comida de ellos en inflables, estos felinos comieron el miércoles, y pues comen cada dos días”, explicó.

Así mismo aseguró que todo se trata de una campaña para acabar con el refugio.

Publicidad

“Los animales del refugio están en buen estado, pero, de una manera u otra, el Dagma quiere llevarse nuestros animales. Desde hace 23 años nos entregaron animales para protegerlos sin darnos ningún apoyo económico, pero de tres años para acá nos han puesto muchos problemas, se nos llevaron en esa oportunidad 205 animales, entre ellos un rey gallinazo, loros, guacamayas, un papión, tortugas y un tití. Ellos quieren acabar con Villa Lorena”, sostuvo la administradora.

Publicidad

Cabe recordar que los animales que permanecen en el refugio, han sido maltratados y fueron recuperados de circos, carteles de narcos y de bandas que trafican con fauna.