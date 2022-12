Fusil sí fue entregado por la comunidad: personera de Miranda, Cauca

La personera de Miranda, Cauca, Isabel Cristina Cardona, explicó que la junta de acción comunal de La Unión, en zona rural, hizo el contacto para devolver uno de los fusiles que fue sustraído del vehículo donde fueron asesinados tres policías el pasado sábado 30 de septiembre.

Publicidad

De acuerdo con la personera, el hombre que aparece en el video que circula en redes sociales, habría sacado el arma para guardarla y evitar que otras personas de grupos armados se llevaran el fusil.

Lea también: Entregaron fusil que había sido robado a policías asesinados en norte del Cauca .

Publicidad

“Lo que se dice es que es una persona que llegó al lugar de los hechos, no fue un tema de que estuviera involucrado o que quisiera hurtarlo, es un tema más bien de proteger esa arma para que no vinieran a tomarla otras personas que no debían”, señaló Cardona.

Publicidad

Sin embargo, dice esta representante del Ministerio Público que no existe algún tipo de información de los otros cuatro fusiles y una pistola que fueron sacados de la camioneta donde murieron los uniformados.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.