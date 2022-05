General (r) Barrero, investigado por supuestos nexos con Clan del Golfo, asesora a Alcaldía de Cali

El secretario de seguridad de Cali, Carlos Soler, reconoció que el general Barrero fue contratado por su despacho desde el año pasado como asesor de políticas públicas en temas de seguridad y prevención del delito.​

​

Dos meses y medio después de que la Fiscalía mencionara al general retirado Leonardo Barrero en una investigación contra militares que habrían colaborado con el Clan del Golfo, se conoció que el excomandante de las Fuerzas Militares es asesor de seguridad de la Alcaldía de Cali.​

​

Después de algunos señalamientos en redes sociales, el secretario de seguridad de Cali, coronel retirado Carlos Soler, reconoció que el general Barrero tiene un contrato de prestación de servicios con su secretaria como asesor en temas de lucha contra el tráfico de drogas, el hurto, el homicidio y otros delitos.​

​

“Del señor general Barrero no sabes su pasado, no sabes si lo que dijo sea cierto. Hay que ser claro, cualquier persona puede decir cualquier cosa de mí, pero la obligación no es decirla, la obligación es probarla”, aseguró Soler.​ ​

​

El secretario de seguridad dijo que el contrato de Barrero está vigente desde octubre del año 2021 y que seguirá vigente hasta que la justicia encuentre al oficial retirado responsable de alguno de los señalamientos que le hizo la Fiscalía. ​

​

“La única manera de que yo pueda terminar ese contrato es de dos formas, Uno, que cumpla sus obligaciones contractuales, o dos, que una autoridad competente me dé la orden de terminarlo o sea condenado”, explicó el funcionario.​ ​

​

El general Barrero fue mencionado ante la JEP por alias ‘Otoniel’, cabecilla del Clan del Golfo . Alias ‘Otoniel’ dijo que Barrero en el departamento del Casanare era aliado del Bloque Centauros y que recibió sobornos por $450 millones.

Escuche el podcast de La Caja de los Comics: