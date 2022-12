Grupo de mujeres se encadenó en la sede de Medimás en Cali por falta de atención

Encadenadas y al interior de la sede regional de Medimás en el norte de Cali, permanecen siete mujeres madres de pacientes críticos afiliados a esta EPS a los que según ellas no se les está brindando garantías de atención.

Publicidad

“Vuelve y juega, ya no es Cafesalud sino Medimás, no tenemos nada, no hay IPS, no hay autorizaciones”, dijo una de las pacientes afectadas.

Leila Salas, vocera de los afiliados, denunció que tras 16 días de operación, Medimás no tiene activados los servicios de home care, entrega de medicamentos y atención prioritaria a pacientes críticos.

Publicidad

ULTIMA HORA,madres de familias de pacientes @MedimasEPS se tomaran instalaciones ante incumplimientos de la EPS Herñan Briceno de la cara pic.twitter.com/L2qo8Xhqfa

Publicidad

ULTIMA HORA,madres de familias de pacientes @MedimasEPS se tomaran instalaciones ante incumplimientos de la EPS Herñan Briceno de la cara pic.twitter.com/L2qo8Xhqfa — Pacientes Colombia (@Pacientesco) August 16, 2017

“De nuevo nos obligó Medimás a tomarnos la sede administrativa de la regional occidente en la ciudad de Cali, incumplimiento total”, sostuvo Salas.

Publicidad

Dijo la líder que la protesta se mantendrá hasta que las directivas de Medimás atiendan sus peticiones.

Publicidad

Entre tanto el subsecretario de Salud de Cali, Álex Camacho, lamentó que la misma situación se siga presentando con esta EPS. “Estas personas son mamás de niños con discapacidad y que necesitan tratamientos de manera permanente y continua. Nada han recibido por parte de la entidad por lo que se están viendo obligadas a tomar estas acciones”, indicó.

Precisó además que, a pesar, de los compromisos que asumió Cafesalud en una reunión conjunta con la Personería de Cali, no se está cumpliendo con lo pactado.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.