Habitantes bloquearon el puente de Juanchito por mal estado de las vías

Los habitantes del barrio Ciudad del Campo que pertenece a Palmira, bloquearon el tráfico en el puente de Juanchito denunciando que las calles de la zona están en deplorables condiciones.

Con arengas y pancartas pidieron a las autoridades reparar las calles donde residen más de 20 mil personas.

“El motivo de la protesta es que nuestra vía de acceso está completamente en mal estado y no hemos tenido respuesta oficial del municipio de Palmira sobre cómo la van a reparar. Dicen que la vía no tiene alcantarillado, por lo que el arreglo constaría mucho dinero y solo se tiran la pelota. No hay ningún compromiso por parte de las autoridades”, dijo uno de los voceros de los habitantes de ciudad del Campo.

Después de las 9:00 a.m. se normalizó el tráfico vehicular indicaron las autoridades viales.