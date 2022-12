Habitantes del oeste de Cali piden militarización por los constantes robos en la zona

Una semana después de que ocurriera el asalto en el Juan Valdez del barrio Granada, en el que los asaltantes fueron capturados de manera rápida gracias a la rápida acción de la Policía, los habitantes de este barrio y de otras zonas como Centenario aseguran que la ola de hurtos se disparó en la zona.

La principal queja es que, según los voceros de la comunidad, el personal de Policía para la vigilancia es escaso. Incluso, denuncian que el vehículo que les fue asignado para patrullajes hace semanas no está en operación porque quien lo maneja está de vacaciones.

“La zona del oeste se ha descompuesto no solo por la falta de Policía si no por la falta de recursos, no es posible que solo dos uniformados estén protegiendo tres barrios”, señaló Willi Valdivia, líder de la zona.

De acuerdo con Valdivia, por el alto tráfico de personas tanto en la zona gastronómica de Granada como en la plazoleta Jairo Varela de Centenario, aledaña al alumbrado navideño, se teme que los hurtos continúen, además piden que el Ejército llegue a estos sectores.

A través de grupos de WhatsApp los vecinos de estos sectores también están emitiendo alertas sobre el crecimiento del número de habitantes de calle durante esta época de fin de año y que se están dedicando al hurto.