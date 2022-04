“Hay que blindar a Cali en las elecciones”: video de seguidor de ‘Fico’ Gutiérrez desata polémica

Toda una polémica ha generado un video de un ciudadano, al parecer extranjero, incitando a seguidores de Federico Gutiérrez a “blindar” a Cali después de las elecciones.

El video, que causa revuelo en las redes sociales, tuvo lugar en una prestigiosa salsoteca ubicada al sur de Cali. En este se observan como simpatizantes del candidato a la presidencia Federico Gutiérrez se encuentran reunidos y quien se dirige al público, un hombre con acento extranjero y que porta una camiseta alusiva al candidato, habla de realizar lo que sería un "plan de defensa" en la capital del Valle, sea quien sea el ganador de las próximas elecciones presidenciales.

Hay polémica en redes sociales por video en el que aparece un seguidor de Fico Gutiérrez pidiendo organizar un ‘plan de defensa’ para los puntos estratégicos de Cali el día de las elecciones. Desde la campaña informan que el evento no fue avalado por el candidato. #VocesySonidos pic.twitter.com/wbZQ9ibNXF — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 3, 2022

“Por favor cuento con ustedes porque ya son armas en pie para las que sea”, puntualizó el hombre.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de simpatizantes del Pacto Histórico. El senador Alexander López solicitó intervención de las autoridades a lo que considera un fenómeno de guerra a quienes tienen miedo al cambio

“Seguidores del señor Federico o Fico, como se dice llamar, están asustados y llenos de pánico y lo que vemos es que se están creando autodefensas en Cali y el Valle. En estas reuniones quieren llenar de miedo al país para detener un movimiento social tan poderoso como el que representa Petro y Francia, las autoridades deben intervenir”.

“Es muy grave, eso debe investigarlo la Fiscalía. Voy a exigir que investiguen a ese irresponsable, queremos obligar al alcalde a que investigue todo eso, un llamado al Centro Democrático, Colombia está cansada de tanta violencia, no está bien incitar a la violencia y a no respetar resultados”, afirmó a este medio Alejandro Ocampo, representante a la Cámara recién electo por el Pacto Histórico.

El candidato Gustavo Petro se refirió al polémico video en su cuenta de Twitter:

La campaña uribista debería explicar este video que muestra un aparente extranjero organizando un plan paramilitar en Cali. https://t.co/a7uePYn14N — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2022

Por su parte Federico Gutiérrez también se pronunció a través de un hilo en esta red social.

Ninguna incitación a la violencia ni nada que se le parezca es avalada por mí ni por mi campaña. A la gente que se va sumando en todo el país, toda mi gratitud. Eso sí, les pido que sigamos trabajando en paz, y con respeto por las normas y por la gente. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 3, 2022

Desde la campaña informaron que fue un evento no avalado por esta. Se trató de un grupo de voluntarios que buscan sumar votos para el candidato. Freddy Castro, quien estuvo presente en la reunión afirmó lo siguiente:

“Fue un espacio libre donde asistieron muchas personas y cada quien tomó vocería a su manera lo que dijo la persona a quien no conozco lo hizo bajo su responsabilidad, no tiene nada que ver con el fin de la reunión, se expresó de manera libre y así quedó, no es ningún plan que estemos ejecutando, nuestro único plan es sumar mas votos a la campaña de Fico”, señaló.

Por el momento se desconoce quien es el ciudadano que causó toda esta polémica.

