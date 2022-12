ICANH pidió a Metrocali exploración arqueológica antes de construir Terminal Sur

En diálogo con Blu Radio, el coordinador del grupo de arqueología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Juan Manuel Diaz explicó que ya está en evaluación la denuncia que presentó el Inciva sobre posibles remociones de tierra en el predio en el que se construirá la Terminal Sur del MIO sin antes realizar las exploraciones arqueológicas preventivas en el lugar.

El principal argumento que tienen los investigadores del Inciva es que presuntamente en ese lote habría un cementerio afro de la época de la colonia, porque este predio hacia parte de la Cacienda Cañasgordas. Lea también: (Falta de exploración arqueológica frenaría obras de Terminal Sur del MIO en Cali) .

Según Díaz, hasta ahora Metrocali no ha presentado ante la autoridad el plan de manejo arqueológico que es un requisito obligatorio para realizar este tipo de obras. Dijo que hasta que este proceso no se surta no puede intervenirse el terreno.

“Efectivamente no se ha expedido una autorización de intervención arqueológica para las obras, significa que no debería estar adelantándose obras porque lo que indica la normativa vigente en relación al patrimonio arqueológico, es que en este tipo de obras de infraestructura se debe adelantar un programa de arqueología preventiva que, como su nombre lo indica, es un estudio arqueológico que se debe adelantar con anterioridad a cualquier intervención que se pueda generar impactos negativos sobre el patrimonio arqueológico de la nación”, indicó.

Aseguró el funcionario que se asignará una comisión especial para que se haga una visita al terreno y se corrobore la información del Inciva; el ICANH convocará a Metrocali para que entregue la información correspondiente en este caso.

Díaz también señaló que cuando Metrocali presente el plan arqueológico, la entidad se tomaría un mes o más para dar viabilidad a las obras, lo que quiere decir que la ejecución del proyecto tardaría un poco más de lo estimado en el contrato.

Sobre esto Metrocali, a través de un comunicado, manifestó que la información que el Inciva envió al ICANH no corresponde a la realidad porque no se ha iniciado la intervención del predio en el que se va a desarrollar la obra, aseguran que ni siquiera las fotos corresponden al terreno de la obra y que están en los tiempos de ley para contratar el estudio arqueológico. Vea aquí: (Concepto de Inciva sobre Terminal Sur no fue socializado con Metrocali: Orejuela) .

