Incendios forestales en Nariño dejan dos muertos y dos heridos

Este es el balance entregado por la oficina para la atención del riesgo departamental de Nariño , que advirtió que se han perdido más de 600 hectáreas de pastos y bosques nativos.

Jader Gaviria, director de la oficina seccional para la atención del riesgo, dijo a Blu Radio que lamentablemente un integrante del cuerpo de bomberos del municipio de Nariño perdió la vida mientras trataba de apagar un incendio forestal. La otra persona que también falleció es un adulto mayor que intentó salvar varios semovientes en hechos ocurridos en el municipio de Buesaco, al norte del departamento.

Aseguró que una mujer y un integrante del cuerpo voluntario de bomberos del municipio de Buesaco resultaron heridos cuando intentaban apagar las llamas que consumieron varias extensiones de pastos. Esto sucedió en hechos ocurridos en el municipio de Buesaco, a unos 45 kilómetros de la capital de Nariño, en el suroccidente del país.

Gaviria dijo que las conflagraciones forestales se han registrado especialmente en los municipios de la zona centro, occidente y norte del departamento, donde han ocurrido los voraces incendios.

Entre los municipios más afectados están Chachagüí, La Florida, Taminango, La Cruz, San Lorenzo, Pasto y La Unión. Estas zonas están expuestas a los incendios de cobertura vegetal.

Mientras tanto, en el municipio de Santa Cruz de Guachaves, el secretario de gobierno de esa población en el noroccidente de Nariño, Luis Alberto Tapia, dijo a Blu Radio que desde el pasado 2 de agosto se registra un incendio forestal que ha consumido más de 600 hectáreas de bosque nativo y amenaza con dañar una reserva natural.

El funcionario advirtió que no han recibido apoyo alguno por parte de la oficina nacional para la atención del riesgo, a pesar de los insistentes llamados para evitar que las llamas lleguen hasta esa reserva natural en Santa Cruz de Guachaves.

Tapia dijo que, al parecer, el incendio habría sido provocado y que ya se ha identificado a la persona que podría estar involucrada en estos hechos, de acuerdo con la versión de testigos en la zona.

El secretario de gobierno de Santa Cruz manifestó que las llamas han consumido pastos y bosques nativos en el sector de El Roció y Cabuyal, y amenazan con llegar hasta el Cerro de la Cruz. Además, denunció que no han recibido apoyo de ninguna entidad nacional.

Indicó que es falso que estos sectores estén minados y haya presencia de grupos armados ilegales, como afirman funcionarios del gobierno nacional, y que por eso no han logrado llegar al lugar.

Aseguró que delegaciones de bomberos, defensa civil y de la misma alcaldía han llegado hasta esa zona y no ha pasado nada con ellos. Pidió al gobierno nacional que no busque excusas para enviar ayuda a una zona que necesita apoyo, ya que no cuenta con los recursos económicos para atender esta emergencia ambiental.

