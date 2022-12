Incertidumbre para más de 190 mil pacientes en el Valle por venta de Cafesalud

La incertidumbre es para los más de 190 mil afiliados a Cafesalud en el Valle y esto debido a la venta de la EPS al consorcio Prestasalud, conformado por 13 clínicas, hospitales y otros actores del sector salud.

Sin embargo, esta situación no solo inquieta a los pacientes, la Secretaría de Salud Departamental también está a la expectativa sobre lo que viene para los servicios.

“La primera inquietud es ver que con los recursos que se está vendiendo Cafesalud no se alcanza a cubrir la deuda. La deuda de Cafesalud suma dos billones de pesos y el pago es sobre 1.4 billones de pesos, hay un déficit de 600.000 millones que tendrá que asumir como pérdida la red pública y privada de prestación de servicios y es un daño adicional al sistema”, indicó la secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Según la funcionaria, se deben esperar las conclusiones de la Procuraduría y las respuestas del Ministerio de Salud ante las inquietudes.

“La nueva empresa tendría 90 días para recibir los usuarios, venimos con problemas graves con la empresa Cafesalud porque no está asumiendo prestación de servicios y no sabemos qué pasará en este trance de 90 días, todavía no es claro quién va a sumir los servicios”, agregó.

De acuerdo con Lesmes, es necesario que se concreten los términos de la venta de Cafesalud para que haya una respuesta definitiva a todas las inquietudes que existen actualmente.