Jamundí suspende nuevas licencias de construcción hasta que no se cumpla con normas medioambientales

Una decisión histórica tomó la Alcaldía de Jamundí al suspender las nuevas licencias de urbanismo hasta que las constructoras no cumplan con estrictos requerimientos que garanticen el cuidado al medioambiente y los servicios públicos básicos.

La medida se toma luego que se analizara el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que rige en ese municipio desde hacía 20 años y que tenía cerca de 42 modificaciones que les permitían a estas empresas adelantar proyectos por encima del cuidado de los ríos, los zanjones y los humedales.

Ante esta situación, funcionarios de la alcaldía hicieron un diagnóstico que se envió a la Procuraduría Ambiental y que luego fue fallada por un juez que hoy permite cancelar las licencias de urbanismo futuras.

De ahora en adelante, las constructoras deberán presentar planes de mejoras que no afecten al medioambiente, teniendo en cuenta que Jamundí ha sido uno de los municipios que más ha crecido en los últimos años .

Andrés Felipe Ramírez, alcalde de esta localidad, dice que ahora se harán cumplir toda la normatividad que es obligatoria.

“Queremos que este municipio cambie que construya un desarrollo sostenible para la gente, cuidando la naturaleza y la riqueza del agua que nos haga sentir orgullosos a todos de vivir aquí”, indicó.

Ramírez denunció que un año antes de posicionarse, en el 2019, la alcaldía de turno había aprobado 875 licencias de construcción y que en el 2020 pasado solo fueron 122.

“Y esas que se aprobaron cumplían con todos los criterios técnicos, ambientales, de prestación de servicios, de calidad de construcción para que la gente pueda vivir bien y no ahonden los problemas que ya tenemos”, precisó.

“Las que no se aprobaron estaban construidas sobre humedales, no contaban con las normas técnicas, no tenían de manera inmediata acceso a servicios públicos”, añadió el alcalde.

Afirma que había proyectos que se hacían en los que no se contaba con la garantía de servicios públicos.

Hubo compromisos que no se cumplieron y se generaron licencias de construcción en la que se generó una presión muy fuerte con relación a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento puntualizó.

“Todos los días tenemos comunicados de Acuavalle que va a cortar el agua y eso no puede seguir sucediendo”, añadió Ramírez.

Entre los nuevos proyectos que tiene la Alcaldía está construir una planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, en un lote que será entregado por la administración municipal y al cual la CVC invertirá unos 95.000 millones de pesos.

Con esto se busca que no se sigan arrojando desechos residuales a fuentes de agua natural y que luego terminen contaminando también el río Cauca. La construcción iniciaría en el mes de abril.

“Acuavalle tiene que actualizar su plan maestro de acueducto y alcantarillado, construir colectores que conecten las aguas residuales con esta nueva PTAR”, insistió.

“Esta suspensión de licencias busca, en años futuros, revertir el desastre que han cometido por años en Jamundí, para que este municipio se consolide en el Valle y en el país en la construcción de proyectos que cuiden el agua, los humedales, sus cascadas, cuencas y de toda nuestra biodiversidad”, indicó el alcalde Felipe Ramírez.

El mandatario insistió en la importancia de cuidar los 283 humedales que hay en la zona urbana y 22 que hay en las zonas rurales.

“El problema del agua en Jamundí está asociado al negocio de la tierra que tenían montado en el pueblo, hoy estoy cumpliendo con mi deber velar por el bienestar de los ciudadanos”, añadió.

Finalmente, el mandatario sostuvo que ahora se adelantarán mesas de trabajo con varias instituciones, además, se analizará la construcción de realizar un nuevo Plan de Ordenamiento Territoria, POT, mucho más amigable con el medioambiente y respondiendo con el desafío de crecimiento que tiene la ciudad.

