“Jorge Iván Ospina no sabe sino poner humo y etiquetas, esto me da es risa”: Catalina Ortiz

La representante vallecaucana Catalina Ortiz renunció este martes, no solo a su curul en el Congreso de la República , sino a su partido Alianza Verde. Según dijo en Mañanas Blu, su decisión se da, en parte, por sus aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Cali, saltó que aún no ha definido si lo hará o no.

“Renuncio al partido porque es necesario salirse y de la curul para poder aspirar por otro partido, es decir, hay elecciones, pero yo todavía no he decidido si voy a jugar o no, pero definitivamente sí he decidido que a nivel de Cali y el Valle no quiero jugar con la camiseta Verde”.

Siempre me he querido lanzar a la Alcaldía de Cali, no lo he decidido, pero quiero poderlo hacer si así lo decidió; siempre ha sido una aspiración mía (…) Si me quedaba en el partido o en el Congreso no habría podido hacerlo; la norma dice que hay que renunciar un año antes de las inscripciones, por eso ayer presenté mi renuncia añadió.

Ortiz, además, lanzó dardos contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con quien ha tenido desacuerdos durante su mandato local. Señaló que si se quedaba en la Alianza Verde, sería una “rehén del ospinimo”.

“Ospina no sabe si no ponerle humo, etiquetas e insultar (…) A mí esto me da es risa; el 82 % de los caleños creen que su alcalde no sirve, lo dicen las encuestas”.

“Le he hecho oposición a Ospina sistemáticamente, uno puede estar dentro de un partido y hacerle oposición a alguien si no considera que representa los valores del partido. Solo que ahora me toca decidir que si quiero jugar en las elecciones, por qué partido voy a entrar y en Cali quedo rehén del ospinimo, que es el que tiene la mayoría de instancia de toma de decisiones”, recalcó.