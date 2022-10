Joven modelo denuncia supuesta agresión del exjugador Jairo 'El Tigre' Castillo

La modelo Adriana María Paredes denunció ante la Fiscalía una supuesta golpiza que le propinó el exjugador del América de Cali, Jairo “El Tigre” Castillo.

La joven de 21 años de edad denunció la supuesta agresión del deportista luego de que ambos salieran de una discoteca al sur de Cali. Según la mujer, el deportista le reclamó por situaciones de su pasado.

“Me golpeó la cara, el cuello y la espalda. Me fui a la casa y lo demandé porque no es la primera vez y ya estaba cansada del maltrato y ninguna mujer debe permitir esto” dijo la modelo caleña.

Blu Radio se comunicó con el exjugador pero no fue posible una respuesta. La mujer aportó varias fotografías de la supuesta agresión ante la Fiscalía.