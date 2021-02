Joven de la piscina móvil en Cali dice que tenía permiso del papá y niega consumo de licor o drogas

César Matallana, el adolescente que organizó la fiesta en Cali en la que se convirtió una camioneta en piscina, habló en Mañanas BLU sobre el video que indigna a las autoridades en la capital vallecaucana. El joven contó que su papá le dio permiso para ello y además pidió perdón a quienes se sintieron ofendidos.

"Íbamos seis amigos, no teníamos la intención de ofender a nadie. Pido disculpas si a alguien ofendí", dijo el joven de 17 años.

De acuerdo con el menor de edad, su idea era grabar un video para viralizarlo en redes.

"Fue una idea que se me ocurrió para subir el video a mis redes sociales. Yo hago videos en Instagram", declaró.

"Dicen un poco de cosas, que íbamos para Pance, que íbamos consumiendo sustancias alucinógenas, pero no. No íbamos tomando bebidas alcohólicas, no íbamos para Pance ni consumimos sustancias alucinógenas", declaró el joven.

Frente a los hechos se pronunció la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad.

"En el sur de la ciudad en un barrio que se llama El Caney, se registra a través de los videos un vehículo con un platón en la parte trasera, le ponen un plástico, lo llenan de agua y se suben cinco personas", dijo sobre el caso Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.

Según Rojas, el caso se remitió a un inspector de Policía para que se adelante la citación correspondiente al propietario del vehículo para que brinde explicaciones.

Escuche las entrevistas en Mañanas BLU: