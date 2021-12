Jóvenes ofrecieron excusas al secretario de seguridad de Cali por agredirlo durante marcha

En video quedó registrada la agresión de la que fue víctima el secretario de seguridad de Cali, Carlos Soler, durante el pasado viernes cuando se encontraba en la movilización de la minga indígena.

Una mujer le propinó un puño en el rostro y un joven una patada.

A esta hora hay tensión durante la marcha adelantada por la minga indígena en Cali. Jóvenes que se sumaron a la movilización, agredieron al secretario de seguridad @CarlosSolerP y le exigieron retirarse. #MañanasBLU pic.twitter.com/TXDVTz6HAN — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 10, 2021

El funcionario denunció formalmente el caso ante las autoridades y ofreció una recompensa de hasta $20 millones de pesos a cambio de información que permitiera su identificación y captura.

Sin embargo, a través de la iglesia católica, los jóvenes manifestaron su deseo de presentar excusas pública a cambio de retirar la recompensa que, según ellos, pone en peligro su vida.

Fue así como durante la mañana de este lunes 13 de diciembre estrecharon sus manos y con algunas palabras de reconciliación sus agresores se excusaron.

"Eso realmente no podía quedar así, por eso yo tomé la decisión de poner una denuncia por ataque contra servidor público y eso tiene de 4 a 6 años de cárcel, porque no puede hacer carrera que uno esté atacando a los funcionarios públicos y piden el favor que quite la recompensa porque a los jóvenes ya los han amenazado, pero tiene que haber un acto de reconciliación", dijo el secretario Soler.

El funcionario explicó que la mujer que lo golpeó con un puño no es integrante de la minga indígena a pesar de ese día portar una pañoleta en su cuello, alusiva al CRIC.

Katerine, quien llegó hora y media tarde al evento, cuando el agredido ya había tenido que retirarse, asegura que los hechos se registraron por la actitud grosera y despectiva de Soler.

"Él afirma que yo soy una drogadicta, que yo soy una alcohólica, que no tengo familia y al ofrecer esa recompensa me tocó mandar a mi hija lejos, me tocó esconderme, estoy en shock y una crisis de nervios por todo esto que me ha afectado", dijo.

"Yo llegué pidiéndole que se quitara la gorra de derechos humanos y prácticamente me dijo que yo no era nadie y que me iba a judicializar. Yo le dije que lo hiciera, me dijo palabras agresivas, todo el mundo le pedía que se fuera y se resistió. Ahí es donde se da la agresión de la compañera y luego la mía", agregó Santiago España, el joven de la patada.

A esta hora el secretario de seguridad de Cali @CarlosSolerP se encuentra col los dos jóvenes que el pasado viernes, lo agredieron física y verbalmente durante la marcha de la minga indígena. En los próximos minutos se llevará a cabo el ofrecimiento de excusas públicas. pic.twitter.com/zmOAj2d4Jw — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 13, 2021

Sobre la denuncia que reposa en la Fiscalía, el secretario de seguridad confirmó que se levantará un acta firmada aplicando la resolución alternativa de conflictos y, con ello, buscan que el proceso se de por terminado, pues su acción como directo afectado, es perdonarlos.