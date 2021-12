Video: atacaron al secretario de seguridad de Cali durante marcha de la minga indígena

Lo que inició como una manifestación pacífica por los acuerdos a los que habían llegado integrantes de la minga indígena del Cauca con las autoridades de Cali y el Valle del Cauca, durante algunos minutos se convirtió en una jornada tensionante.

Los integrantes del CRIC llegaron a la Universidad del Valle a bordo de chivas y comenzaron a movilizarse caminando hacia el Parque de las Banderas. Sin embargo, durante el recorrido que contaba con la presencia del secretario de Seguridad, Carlos Soler, algunos jóvenes se unieron y terminaron agrediéndolo.

Atención. Jóvenes que se integraron al recorrido de la Minga Indigena, por la calle 5 de Cali, sacaron al secretario de seguridad Carlos Soler de la movilización. Hay tensión en la marcha.#MañanasBlu pic.twitter.com/tGQTbQxzlq — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 10, 2021

Aunque inicialmente el ataque fue verbal, una mujer se acercó y le propinó un puño en el rostro.

A esta hora hay tensión durante la marcha adelantada por la minga indígena en Cali. Jóvenes que se sumaron a la movilización, agredieron al secretario de seguridad @CarlosSolerP y le exigieron retirarse. #MañanasBLU pic.twitter.com/TXDVTz6HAN — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 10, 2021

"Dentro de los acuerdos con la guardia indígena estaba que yo los acompañara durante una parte del recorrido y lo hice. Ahí se puso a prueba los acuerdos porque se presentan 10 jóvenes que querían infiltrar, desadaptados, bajo efectos de las drogas y borrachos. Los conocemos a todos e intentar atacar y decir algunas cosas", explicó el funcionario.

Publicidad

Por este motivo y según Soler, para evitar que se presentaran confrontaciones decidió abandonar el sitio en compañía de la Policía.

"Lo que sucede es que la guardia indígena me protege, encapsula, me acompaña y simplemente para evitar que hubiera que usar el Esmad o la fuerza y dañar a la minga que era lo que estaban buscando, yo preferí salir del sector para no poner en riesgo la marcha", agregó el secretario de Seguridad.

Las autoridades anunciaron que algunas de estas personas ya están identificadas y tienen orden de captura por hechos registrados durante las manifestaciones del Paro Nacional.

Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí: