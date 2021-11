Ladrones arrastraron por las calles de Puerto Tejada al exarquero Pedro Zape por robarle un bolso

Por robarle un bolso a una de las leyendas de la Selección Colombia, Pedro Antonio Zape, un par de ladrones lo arrastraron por una vía del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Los hechos se registraron a las afueras de su vivienda, donde se encontraba departiendo junto a algunos amigos, cuando fue abordado por los hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.

"Yo me quedé tranquilo y el tipo ese me apuntaba con una pistola y me quitó la cartera y me tiró al piso", contó Pedro Antonio Zape a BLU Radio.

Con algunas raspaduras y moretones fue trasladado a un centro asistencial para ser valorado. El bolso, finalmente, se lo llevaron los delincuentes con su celular, documentos y medicamentos que habían en el interior.

"Uno se quedó en la moto, el otro analizó el terreno y seguro se imaginó que mi papá tenía plata, pero él siempre nos dice, mucho cuidado, no carguen plata y cuando vean pasar dos veces a la misma gente es porque lo van a robar pero, cuando a uno lo van a robar no hay nada que hacer y con un arma, pues menos", dijo su hija, Liliana Zape.

Hace un par de meses el arquero que hizo parte de equipos como el América, Deportivo Cali y Atlético Nacional, fue sometido a una cirugía en ambas rodillas y, entre risas, contó a qué se dedica actualmente.

"En este momento estoy viviendo de la pensión por loco, pero yo de loco no tengo nada", dijo Zape.

El legendario arquero confirmó que interpuso la denuncia ante las autoridades y espera la captura de los delincuentes, que tienen azotada a toda la comunidad con los atracos.