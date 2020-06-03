En vivo
Blu Radio  / Puerto Tejada

Puerto Tejada

  • Promesa del fútbol fallecido en accidente de tránsito en Puerto Tejada, Cauca
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Promesa del fútbol murió en aparatoso accidente de tránsito en Puerto Tejada, Cauca

    Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2024 se reportaron 14 muertes en este tramo vial.

  • 26448_Blu Radio. Armas de fuego / Foto referencia: AFP
    Blu Radio. Armas de fuego / Foto referencia: AFP
    Pacífico

    Con arma de fuego delincuentes intentaron robar a trabajador de ingenio en Puerto Tejada

    La victima quedó lesionada y tuvo que ser trasladado hasta una clínica de Cali para recibir atención médica. En menos de dos semanas se han registrado tres casos similares de intento de hurtos.

  • pedro zape.jpeg
    Pedro Zape.
    Foto: cortesía Facebook Deportivo Cali Oficial.
    Pacífico

    Ladrones arrastraron por las calles de Puerto Tejada al exarquero Pedro Zape por robarle un bolso

    Los hechos se registraron a las afueras de su vivienda, mientras departía con amigos.

  • asesinan a médico en Puerto Tejada..png
    Asesinan a médico en Puerto Tejada.
    Cortesía.
    Pacífico

    Asesinan a médico en Puerto Tejada cuando se movilizaba en su camioneta

    José de los Reyes González, un médico muy querido de la ESE Norte 3, fue asesinado hacia las 11:00 de la noche en el semáforo contiguo al monumento del plátano.

  • jovenes en cauca.jpeg
    Jóvenes en Cauca.
    Cortesía.
    Pacífico

    Jóvenes del norte del Cauca abandonaron las armas para dedicarse a proyectos productivos

    "Jóvenes a lo Bien" es el programa de la Policía Nacional que hizo que 60 jóvenes pertenecientes a grupos delincuenciales dejaran las armas.

  • Anderson Arboleda Policía.jpeg
    Anderson Arboleda.
    Policía.
    Pacífico

    Casa por cárcel a dos policías acusados de matar al joven Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca

    Los uniformados, quienes habrían agredido a un joven de 19 años por no cumplir el aislamiento obligatorio, fueron imputados por los delitos de abuso de autoridad y les dictaron medida de aseguramiento en el lugar de residencia.

  • 366145_anderson_arboleda_.jpg
    anderson_arboleda_.jpg
    Nación

    No perdono a los que le quitaron la vida a mi hijo: madre de Anderson Arboleda

    La mujer también pidió que los policías involucrados en el hecho sean destituidos y enviados a la cárcel.

  • 337764_Foto: Suministrada a BLU Radio
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Judicial

    Pandilleros asesinaron a militar en un intento de atraco en Puerto Tejada, Cauca

    Se trata de un suboficial del Ejército que intentó evitar el robo mientras departía en la casa de uno de sus compañeros.

  • 337244_Foto: Ernesto Guzmán Jr - EFE
    Foto: Ernesto Guzmán Jr - EFE
    Nación

    Así fue el doloroso sepelio de María del Pilar Hurtado en Puerto Tejada, Cauca

    Cientos de personas acompañaron el féretro de la mujer asesinada en Tierralta, Córdoba, y rechazaron la violencia en el país.

  • 321514_Foto: cortesía para BLU Radio
    Foto: cortesía para BLU Radio
    Pacífico

    Fuertes disturbios en Puerto Tejada Cauca por fallas en el acueducto

    La comunidad bloqueó las principales vías del municipio y alegan que no cuentan con el servicio desde hace más de 20 días.

