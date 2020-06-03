Blu Radio Puerto Tejada
Puerto Tejada
Promesa del fútbol murió en aparatoso accidente de tránsito en Puerto Tejada, Cauca
Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2024 se reportaron 14 muertes en este tramo vial.
Con arma de fuego delincuentes intentaron robar a trabajador de ingenio en Puerto Tejada
La victima quedó lesionada y tuvo que ser trasladado hasta una clínica de Cali para recibir atención médica. En menos de dos semanas se han registrado tres casos similares de intento de hurtos.
Ladrones arrastraron por las calles de Puerto Tejada al exarquero Pedro Zape por robarle un bolso
Los hechos se registraron a las afueras de su vivienda, mientras departía con amigos.
Asesinan a médico en Puerto Tejada cuando se movilizaba en su camioneta
José de los Reyes González, un médico muy querido de la ESE Norte 3, fue asesinado hacia las 11:00 de la noche en el semáforo contiguo al monumento del plátano.
Jóvenes del norte del Cauca abandonaron las armas para dedicarse a proyectos productivos
"Jóvenes a lo Bien" es el programa de la Policía Nacional que hizo que 60 jóvenes pertenecientes a grupos delincuenciales dejaran las armas.
Casa por cárcel a dos policías acusados de matar al joven Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca
Los uniformados, quienes habrían agredido a un joven de 19 años por no cumplir el aislamiento obligatorio, fueron imputados por los delitos de abuso de autoridad y les dictaron medida de aseguramiento en el lugar de residencia.
No perdono a los que le quitaron la vida a mi hijo: madre de Anderson Arboleda
La mujer también pidió que los policías involucrados en el hecho sean destituidos y enviados a la cárcel.
Pandilleros asesinaron a militar en un intento de atraco en Puerto Tejada, Cauca
Se trata de un suboficial del Ejército que intentó evitar el robo mientras departía en la casa de uno de sus compañeros.
Así fue el doloroso sepelio de María del Pilar Hurtado en Puerto Tejada, Cauca
Cientos de personas acompañaron el féretro de la mujer asesinada en Tierralta, Córdoba, y rechazaron la violencia en el país.
Fuertes disturbios en Puerto Tejada Cauca por fallas en el acueducto
La comunidad bloqueó las principales vías del municipio y alegan que no cuentan con el servicio desde hace más de 20 días.