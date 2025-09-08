Promesa del fútbol murió en aparatoso accidente de tránsito en Puerto Tejada, Cauca

Eder Smic Valencia Ambuila, de 16 años, era considerado una promesa del fútbol regional, quien lamentablemente falleció este fin de semana, en medio de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta a los municipios de Guachené con Puerto Tejada, en el norte del departamento del Cauca.

Según el reporte de las autoridades, el siniestro ocurrió cuando una tractomula colisionó contra varios vehículos particulares, al parecer en un intento por adelantarse en el tráfico, maniobra prohibida en este tramo de la carretera, teniendo en cuenta que es de alta peligrosidad.

"Es un corredor por el que transitan vehículos pesados porque es la vía que lleva a la zona industrial. Hay que lamentar profundamente este suceso donde perdió la vida este joven jugador de fútbol y hacer un llamado pues a los conductores de tener más prudencia en las vías", dijo Luz Adiela Salazar, alcaldesa de Puerto Tejada.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2024 se reportaron 14 muertes en este tramo vial, atribuidas a exceso de velocidad, fallas mecánicas en camiones y falta de señalización, en respuesta a esto, las autoridades de la zona han venido adelantando acciones de prevención de accidentes.

Hemos venido labores de señalización y demarcación para que la gente aprenda y respete las normas de tránsito, hemos contratado personal para capacitaciones, pero sobre todo el llamado a la gente es evitar altas velocidades, un vehículo así es difícil de maniobrar", finalizó la alcaldesa.

El joven, quien disfrutaba de sus vacaciones con su familia, era un destacado mediocampista que se formó en las divisiones menores del Club Deportivo Guachené, sus entrenadores lo describieron como "un jugador con proyección nacional, un líder en la cancha y un ejemplo de disciplina y pasión por este deporte".