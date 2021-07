Las expresiones culturales no se censuran: secretario de Planeación de Cali sobre polémicos murales

El director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, dijo que las expresiones culturales no se censuran, en referencia a la polémica por los murales que dejaron los jóvenes del paro nacional.

“El espacio público lo entendemos como el lugar de la expresión de las ideas. Las expresiones culturales no se censuran”, dijo.

Añadió que se quitaron los mensajes de odio y que hoy, los que ya están, no agreden a nadie, sino que “son mensajes de esperanza, en tono positivo”.

“Tampoco se construye la memoria de una ciudad, borrando lo que ocurrió”, explicó.

La polémica surgió porque ciudadanos con camisetas blancas pintaron con pintura gris los murales dejados por los jóvenes del paro nacional.

El pasado fin de semana, los jóvenes volvieron a pintar los murales, con el aval de la Alcaldía de la ciudad.

“A mí no me molesta para nada ningún tipo de mural. No me molesta que se llene de color la ciudad ni que se coloquen elementos alusivos a la vida y a la memoria para que en Colombia no ocurran jamás, más genocidios", confirmó el mandatario.