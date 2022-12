Los bloqueos se están dando porque es la única forma en que el Gobierno Duque escuche: Aida Quilcué

Colombia observa con preocupación la tensa situación que se vive en Cali, donde además de los bloqueos y los excesos de miembros de la fuerza pública, este domingo se registró un duro enfrentamiento entre habitantes de exclusivos sectores del sur de la ciudad y miembros de la Minga Indígena.

El secretario de Seguridad de Cali Carlos Rojas, el senador Roy Barreras, la concejal Diana Rojas y la líder indígena Aida Quilcué opinaron sobre la problemática en Mañanas BLU.

Aida Quilcué, coordinadora nacional del CRIC, habló en Mañanas BLU sobre la posición de los indígenas en el paro nacional y en concreto con la situación que afronta Cali.

"Hemos estado secuestrados por una pandemia del COVID, pero lo que nos mató en el territorio fue la pandemia de la guerra", declaró.

"Esto no lo creamos nosotros. Pregúntenle a la fuerza pública, pregúntele al general Zapateiro que fue el que generó todo esto. Díganle por qué dispararon a los civiles. Si a los civiles no nos disparan ni militarizan, nada de esto hubiese pasado. Esto no es un problema de nosotros", agregó la coordinadora del CRIC.

"¿Ustedes no se han dado cuenta de los trinos del expresidente Uribe diciendo a toda hora que hay que disparar contra los civiles?", agregó.

La vocera indígena aseguró que los bloqueos son el resultado de la desatención del Gobierno.

"La lucha no se está dando solamente para los que están en las calles, sino también para los que están en las casas", afirmó Quilcué.

"No ejercemos la violencia, no somos terroristas, no tenemos armas, el que nos han tratado mal es el Gobierno a través de la fuerza pública", añadió.

"Los bloqueos se están dando porque es la única forma en que el Gobierno escuche", complementó.

La concejal de Cali, Diana Rojas. clamó por el diálogo como única salida a la crisis.

"Hoy el llamado es a la calma, a la tranquilidad y entender que la única forma de salir de esto es el diálogo", sostuvo la cabildante.

El senador Roy Barreras, integrante de la Comisión de Paz del Congreso, habló sobre la crisis y de quienes son los jóvenes protagonistas de las manifestaciones.

"Es una muchachada, centenares de jóvenes que no tienen anda que perder, ni presente ni futuro, ni educación in trabajo. Que han sido golpeados e instrumentalizados", declaró Barreras.

Mañanas BLU también habló con Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, quien se refirió a los bloqueos en la capital vallecaucana.

"Hoy la ciudad está bloqueada en 13 puntos", contó el funcionario.

"Hemos insistido en que tienen que generarse todos los espacios y escenarios para que la salida sea la mejor para la ciudad", agregó.

