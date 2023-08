"Los cobardes disparan por la espalda": candidato a alcaldía de El Charco, Nariño, tras atentado

William Peñaranda, candidato a la Alcaldía de El Charco, en Nariño , tildó de "cobardes" a quienes atentaron contra su vida el pasado miércoles propinándole dos disparos.

“Solo los cobardes disparan por la espalada y no me van a amedrentar, sigo firme para servir a mi pueblo”, dijo a Blu Radio el aspirante a la alcaldía del municipio de El Charco, mientras recibe atención médica en un centro asistencial de la ciudad de Cali, a donde fue remitido luego del atentado del que fue víctima.

Peñaranda aseguró que recibió tres impactos de arma de fuego, dos en una de sus piernas y uno más en la espalda, pero que ninguno, por fortuna, comprometió órganos vitales.

“Madrugamos a tomarnos un cafecito y estaba caminando con algunas personas y me disponía a saludar a un amigo de una peluquería en el sector del comercio, cuando sentí los impactos, porque me dispararon por la espalda. Traté de sacar el arma de fuego que tengo para mi protección personal con salvo conducto, pero no logré disparar”, dijo Peñaranda.

"Gracias a Dios yo tengo mi angelito de la guarda y la vida me da una segunda oportunidad y estoy recuperándome porque, por fortuna, las heridas no fueron graves y agradezco a los médicos del Charco y de Cali que lograron hacer todo lo pertinente y aquí estoy nuevamente para retomar la campaña", continuó Peñaranda.

“Me salvé de esta y aquí estamos para seguir adelante con nuestra labor de servir y apoyar al desarrollo del municipio de El Charco, quienes me intentan callar que no lo van a lograr”, aseguró el líder político, argumentando que este atentado ya estaba pronosticado debido a las múltiples recibidas desde que lanzó su campaña política para llegar por, segunda vez, a la alcaldia de ese municipio.

“No puedo decir quién o quiénes están detrás de este atentado, lo cierto es que hay quienes me quieren callar y no quieren que llegue a la alcaldía. No lo van a lograr, porque seguimos firmes”, insistió Peñaranda.

Manifestó que una vez las personas que lo acompañaban escucharon los tiros intentaron perseguir al sicario, pero este logró huir entre unas casas en uno de los sectores de mayor complejidad del municipio.

El aspirante a alcaldia de El Charco no dudó en enviar un mensaje a sus seguidores, a quienes manifestó que gracias a Dios este atentado no logró su cometido y esta vivo para seguir y pidio de la comunidad del charco ore por el y que la paz llegue a esta región del Saquianga en el pacífico nariñense.

"Este atentado fue contra la democracia y pido del Gobierno nacional me brinde las garantías de seguridad para que no ocurra algo peor", señaló William Peñaranda, advirtiendo que hasta hoy no cuenta con un esquema de protección.

Con su lema de campaña “alianza por El Charco”, Peñaranda invito a la comunidad a dejar el sectarismo y pensar en el bienestar de esta región del Pacífico, que por años ha sido violentada.

