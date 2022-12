“Los estudiantes inteligentes no caen en el juego de la violencia”: Residente

Así como lo había prometido, René Pérez Joglar, más conocido como ‘Residente’ le dio la vocería a los líderes estudiantiles en Cali durante el último concierto de su gira 2.018.

"Colombia, papá. Se jodió todo, el 23 y 24 de noviembre la vamos a romper. Pero lo más importante, es que ese día la tarima va a ser de los estudiantes”, dijo el artista en un video subido a su Instagram.

“Pero de los estudiantes que la juegan inteligente, y que se quieren manifestar pacíficamente. Yo no voy a decir nada, el espacio es de ustedes… yo no quiero que se metan partidos políticos, no me interesa", agregó.

Residente, quien se ha caracterizado por dejar mensajes de protesta social en varias de sus canciones, seleccionó a estudiantes de Nariño, Cauca, Caribe, Nariño, Valle del Cauca y el Pacífico para que hablaran ante los más de 10.000 asistentes al concierto realizado en el Diamante de Softball.

“Nuestra educación se cae, no por falta de presupuesto, sino porque en este país sobra la inmoralidad (…) como dijo Víctor Hugo, quien ahorra en educación ahorra en gloria”, dijo Juan Camilo Constaín, el primero en intervenir.

A su turno, Rosalina Mosquera, líder de la costa Pacífica colombiana, indicó que los jóvenes que defienden

la educación pública, gratuita y de calidad siguen en pie de lucha.

La tercera en hablar fue María Fernanda Arteaga quien llegó desde Nariño para indicar que: “los estudiantes deben marchar de manera pacífica”.

Poco a poco, también tomaron la vocería María Victoria Uribe y Óscar Ramirez, del Chocó, que hicieron un llamado para que la ciudadanía se una a la protesta.

Al finalizar las intervenciones de los estudiantes, René indicó su apoyo a la lucha que, para él, es justa.

“Ellos son el futuro y el desarrollo de este país. No se puede ir en contra de la educación”, dijo y además acotó en que la protesta se debe realizar sin causar disturbios.

“Los estudiantes que son inteligentes y que quieren lograr un cambio lo harán pacíficamente y no caerán en el juego de la violencia”, precisó el artista.

“El gobierno de mi país tira a las calles jóvenes, que no son estudiantes, para vandalizar. Tenemos que separarnos de eso, porque lo que queremos es que mejoren las cosas, no que empeore”, agregó.

Las palabras quedaron registradas en video compartido por Wilson Moreno a BLU Radio.



Después de la intervención, el artista interpretó su éxito ‘Latinoamérica’, no sin antes agregar que: “queremos un país de gente educada, que crezca y se desarrolle”.